Insólito: el polémico video un jugador del América a días del comienzo del Apertura 2025

En medio de la preparación para el debut en el Apertura 2025, que se podrá ver gratis y en vivo , una situación externa volvió a colocar al Club América en el centro de la conversación. A tan solo unos días del arranque del torneo, un video captado fuera del terreno de juego mostró al defensor Igor Lichnovsky participando en una fiesta privada, donde fue grabado utilizando una shisha. Las imágenes comenzaron a circular tras el encuentro amistoso contra Puebla.

Aunque el América, que sigue insistiendo por Diber Cambindo , no se ha emitido una postura oficial por parte del cuerpo técnico ni de la directiva, el contenido del video del futbolista fumando podría derivar en consecuencias internas, especialmente considerando el historial del defensor chileno desde su llegada a la institución azulcrema.

¿Qué muestra el video de Igor Lichnovsky filtrado antes del Apertura 2025?

La grabación, difundida inicialmente por medios como ABC Deportes, muestra al jugador durante una celebración íntima supuestamente posterior al compromiso contra Puebla. En la escena, Lichnovsky aparece inhalando desde una pipa de agua o narguile, artefacto utilizado para consumir tabaco o sustancias aromatizadas.

El contexto de la reunión correspondería al cumpleaños de su pareja, la actriz Casandra Sánchez, quien compartió parte del evento en redes sociales el pasado 3 de julio. La aparición del futbolista en este tipo de contenidos ha generado diversas reacciones, debido a su estado físico tras una lesión prolongada y su inminente regreso a la actividad con las Águilas.

Un video de Igor Lichnovsky fumando shisha ha desatado la polémica en el América a días del inicio del Apertura 2025. ¿Qué opinas de esto? pic.twitter.com/DKbVvk91oJ — ABC Deportes MX (@abc_deportes_mx) July 9, 2025

¿Podría Igor Lichnovsky ser sancionado por el América?

A pesar de que el club no ha comunicado públicamente una medida disciplinaria, el entorno interno no ha sido indiferente. El jugador aún no ha disputado un partido oficial desde su regreso y está considerado por el cuerpo técnico para enfrentar a Juárez en el arranque del torneo. Sin embargo, el hecho de haber sido grabado fumando podría modificar los planes deportivos.

No es la primera vez que el defensor chileno genera atención fuera del campo. En ciclos anteriores ya había sido señalado por situaciones mediáticas, incluidas apariciones en un podcast junto a otros futbolistas donde se revelaron temas internos del club, además de intercambios verbales con periodistas deportivos.

Por ahora, el futuro inmediato de Igor Lichnovsky en el Club América dependerá de la evaluación interna que haga la institución en las próximas horas, especialmente con el torneo por comenzar.