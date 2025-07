Insólito: Toluca lo buscó pero se quedó en un equipo diminuto de Argentina

Ignacio Arce reveló ante la prensa argentina que prefirió quedarse en su actual equipo a fichar por Toluca en este mercado de fichajes. Los ‘Diablos Rojos’ comenzaron la defensa del título de la Liga BBVA MX con una victoria frente a Necaxa , pero en medio de la euforia por el triunfo, se pudo dar a conocer que el portero de Deportivo Riestra no llegó a Toluca por “situaciones del mercado” pensando en el inicio del Apertura 2025.

¿Por qué Ignacio Arce no fichó por Toluca en este mercado?

Luego de la victoria de su equipo ante Lanús en la primera fecha de la Liga Argentina, Arce reveló en zona mixta por qué no fichó por el cuadro escarlata. “Hubo una situación ahí muy particular, tuve la posibilidad de ir a Toluca, pero por circunstancias del fichaje y del mercado nos quedamos y bueno a disfrutar, yo acá me siento cómodo, soy feliz y cuando uno está feliz y en familia las cosas buenas no tardan en llegar”, dijo en TNT Sports. Por otro lado, Antonio Mohamed habló sobre las ofertas de Marcel Ruíz .

Cabe destacar que ‘Nacho’ Arce era la primera opción de Toluca para suplantar la dura baja de Pau López, portero español que terminó saliendo del club en este mercado de fichajes. Según distintos reportes, el interés por el arquero de Deportivo Riestra no se cristalizó, dejando a los ‘Diablos Rojos’ sin la posibilidad de contar con uno de los guardametas más vistosos del futbol argentino, por su estilo arriesgado y efectivo bajo palos.

¿Qué portero llegó a Toluca en este mercado de fichajes?

Ya con Ignacio Arce descartado para este mercado de fichajes, el equipo que dirige el ‘Turco’ Mohamed firmó a Hugo González, veterano que viene de dejar al Mazatlán FC para competir por la titularidad con Luis García. Cabe destacar que el entrenador argentino ya lo supo dirigir cuando estaba al mando de Rayados de Monterrey y, ahora con 34 años, decidió darle un nuevo voto de confianza.