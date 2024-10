En actividad correspondiente a la jornada 3 de la primera ronda de la UEFA Champions League 2024-2025, Juventus vs Stuttgart será uno de los encuentros; mientras el conjunto italiano presume de mantener el invicto en la competencia, el equipo alemán visitará Turín en busca de su primera victoria en la temporada.

A la jornada 3 de la UEFA Champions League, Juventus llega como uno de los siete equipos que registran seis puntos: el conjunto dirigido por Thiago Motta ha vencido al PSV Eindhoven y al RB Leipzig. Para el Stuttgart, la situación es opuesta, ya que perdieron en su duelo de debut contra el Real Madrid y empataron ante Sparta Praga; ahora, la Inteligencia Artificial pronosticó el encuentro a disputarse en la casa del conjunto italiano, dos veces campeón de la competencia.

Inteligencia Artificial predice el resultado del Juventus vs Stuttgart | Champions League

Para el partido, de acuerdo con la Inteligencia Artificial, Juventus parte como favorito sobre Stuttgart; por lo tanto, si el conjunto italiano mantiene la tendencia, se mantendrá invicto en la competencia, que estrena formato para la campaña 2024-2025. El club alemán seguiría sin conocer la victoria y se estancaría en la parte baja de la clasificación general.

Lo establecido por la Inteligencia Artificial lo sostienen las casas de apuestas, ya que Juventus es favorito para llevarse el triunfo contra Stuttgart en el recinto con capacidad para más de 40 mil espectadores.

Juventus vs Stuttgart: Fecha y horario para ver EN VIVO el partido de la jornada 3 de la UEFA Champions League

Será el próximo martes 22 de octubre cuando se dispute el partido Juventus vs Stuttgart, correspondiente a la jornada 3 de la UEFA Champions League. El duelo arrancará en punto de las 13:00 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana.

El resto de la jornada de la UEFA Champions League estará protagonizada por partidos como Real Madrid vs Borrusia Dortmund, Paris Saint-Germain vs PSV Eindhoven, FC Barcelona vs Bayern Múnich, entre otros.

