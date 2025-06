¡ÚLTIMA HORA! Inter despide a su entrenador tras perder dos finales de Champions League

Este martes 3 de junio del 2025, el conjunto del Inter dio a conocer la salida del entrenador Simone Inzaghi. El dt deja al equipo luego de no lograr ganar la Champions League.

El Inter detalló que la salida de Inzaghi fue acordada por mutuo acuerda tras una reunión celebrada en el club.

“Los caminos del Club y de Simone Inzaghi se separan. Esta es la decisión tomada de común acuerdo tras la reunión celebrada hace unos minutos.”

Los títulos que deja Simone Inzaghi al Inter

Simone Inzaghi deja al Inter tras conseguir ganar seis títulos en las cuatro temporadas que ha estado al mando del club. Inzaghi logró ganar: un Scudetto, dos Coppa Italia y tres Supercopas Italianas.

“Seis trofeos: un Scudetto, dos Coppa Italia y tres Supercopas Italianas, conforman la lista de logros obtenidos en cuatro temporadas, que han devuelto al Club a la cima del fútbol italiano y europeo. Inzaghi es uno de los entrenadores con más partidos en la historia del Club Nerazzurri, junto con otros nombres ilustres como Herrera, Mancini, Trapattoni y Mourinho. Al igual que otros miembros exclusivos de este grupo, Inzaghi ha contribuido significativamente al crecimiento del palmarés del Inter y pasará a la historia como el entrenador que nos guió hacia la conquista de la Segunda Estrella”.

El equipo le agradeció a Inzagui por el trabajo que ha realizado y el ser sincero en la reunión para poder tomar la mejor decisión en conjunto.

“En nombre de nuestro accionista Oaktree y de todo el Club, quiero agradecer a Simone Inzaghi el trabajo realizado, la pasión demostrada y la sinceridad en la conversación de hoy, que nos llevó a tomar la decisión conjunta de separar nuestros caminos. Solo cuando hemos luchado juntos para alcanzar el éxito día a día podemos tener un diálogo franco como el de hoy», declaró el presidente Giuseppe Marotta al finalizar la reunión”.

La emotiva despedida de Simone Inzaghi

Simone se despidió del Inter y de los aficionados con un emotivo mensaje dirigido a todos.

“Ha llegado el momento de despedirme de este Club después de un viaje de cuatro años en los que lo he dado todo.

Cada día dedicaba mi primer y último pensamiento al Inter. Los jugadores, el cuerpo técnico y todos los empleados del club me correspondían con profesionalismo y pasión.

Los seis trofeos conquistados, incluido el Scudetto della Seconda Stella, junto con el recorrido en la UEFA Champions League de 2023 y de hace unos días, son una prueba tangible de hasta qué punto mi trabajo ha sido apoyado por una comunión de intenciones con mi personal y con cada miembro del Inter.

Quiero dedicar una última palabra a los millones de aficionados nerazzurri que me animaron, lloraron y sufrieron en los momentos difíciles y rieron y celebraron en los seis triunfos que vivimos juntos.”