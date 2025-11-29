Inter Miami busca su primera final de la MLS Cup luego de un año histórico

Inter Miami se prepara para disputar el encuentro más trascendental desde su creación. Este sábado por la noche el equipo recibirá a New York City FC en el Chase Stadium para la final de la Conferencia Este, instancia a la que accede por primera vez y que marca la culminación de una campaña sin precedentes.

El conjunto de Florida llega a este compromiso con un registro histórico: disputó 56 partidos oficiales en la temporada 2025, la cifra más alta alcanzada por un equipo de la MLS. Este volumen competitivo refleja la magnitud del proyecto deportivo y la ambición institucional.

La mirada del cuerpo técnico

El entrenador Javier Mascherano destacó la importancia de ajustar cada detalle en la previa del encuentro decisivo.

“Trataremos de preparar el partido de la mejor manera y equivocarnos lo menos posible. El fútbol es de los jugadores”, afirmó.

Una victoria colocaría a Inter Miami en la MLS Cup, donde enfrentaría al ganador de la final de la Conferencia Oeste entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps.

El propietario del club, Jorge Mas, resaltó la mentalidad del plantel. “Construimos este equipo para los grandes momentos. Estamos aquí para ganar trofeos”, afirmó.

Por su parte, el director deportivo Guillermo Hoyos destacó la labor conjunta del grupo. “Alcanzar la final de Conferencia es un hito. Competimos al máximo en cada torneo y estamos muy orgullosos del crecimiento del club”, expresó.

Hitos históricos del Inter Miami y Messi como una figura clave

En el plano individual, Lionel Messi volvió a ser determinante en los playoffs. El capitán estableció un nuevo récord de la MLS Cup al alcanzar 12 contribuciones de gol, superando las marcas históricas de Ante Razov y Carlos Ruiz.

El Inter Miami ha tenido una campaña sobresaliente en todas las competiciones que disputó: terminó en el 3° puesto del Este en la MLS (temporada regular). En los playoff logró avanzar a su primera final de Conferencia tras vencer a Nashville SC y FC Cincinnati. Mientras que en la Concacaf Champions Cup, alcanzó las semifinales por primera vez.

Por otro lado, en el Mundial de Clubes consiguió la primera victoria de un club de Concacaf ante un rival UEFA (2-1 frente al Porto). En la Leagues Cup clasificó a su segunda final en tres temporadas.

En caso de avanzar a la final de la MLS Cup, podría cerrar el año con 58 partidos disputados, superando ampliamente el anterior récord de LAFC (53 en 2023).

