El conjunto del Inter Miami consiguió su pase a las semifinales de la Leagues Cup tras ganar 4-0 al Charlotte FC.. El partido inició con grandes emociones desde los primeros minutos. Al minuto 12, Josef Martínez logró anotar el primer gol desde el punto penal.

Para el minuto 32, Robert Taylor marcó el segundo gol con una gran jugada colectiva. En el segundo tiempo, Adilson Malanda marcó un autogol al minuto 78. Por último, Lionel Messi anotó el cuarto gol al definir dentro del área chica tras una gran asistencia de Leonardo Campana.

El Inter Miami se enfrentará al ganador del partido entre Philadelphia vs Querétaro.

Este viernes 11 de agosto de 2023, se disputarán los partidos de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2023. Los partidos que tenemos este día son: Philadelphia Union vs Querétaro, Inter Miami vs Charlotte FC, Nashville SC vs Minnesota y LAFC vs Rayados de Monterrey.

Uno de los partidos más llamativos de la jornada es entre Inter Miami vs Charlotte FC, pues Lionel Messi se ha robado el foco de atención desde su llegada. La razón es que el argentino ha logrado marcar gol en cada uno de sus juegos y se espera que esta noche se haga presente en el marcador.

Inter Miami llega de poder ganar en penales al conjunto de FC Dallas 5-3 con una gran actuación de Lionel Messi que lleva tres partidos consecutivos marcando doblete. Mientras que Charlotte llega de imponerse 2-1 al Houston Dynamo.

Te puede interesar: Cobertura LAFC vs Rayados EN VIVO | Cuartos de Final Leagues Cup 2023

El partido entre Inter Miami vs Charlotte FC se jugará este viernes 11 de agosto en el Estadio DRV PNK en punto de las 18:30 horas (tiempo del centro de México).

Alineación Inter Miami



Portero:

Defensas:

Mediocampistas:

Delanteros:

Alineación Charlotte FC

Portero:

Defensas:

Mediocampistas:

Delanteros:

Te puede interesar: Los partidos que tiene el Jimmy Lozano con la Selección Mexicana este 2023