Rayados le da la vuelta y vence al Inter Miami sin Messi

Triunfo para Rayados. El equipo de Monterrey dio el primer golpe, y derrotó por marcador de 1-2 al Inter de Miami, que no pudo contar con Lionel Messi, por lesión, quien de hecho, nisiquiera salió la banca en la Ida de los Cuartos de Final de Concachampions.

El marcador lo abrió Tomás Avilés, en un tiro de esquina, sorprendió a la defensiva de Fernando Ortiz, al minuto 19. La vuelta llegó en la segunda mitad, tras la expulsión de David Ruiz, que dejó con 10 hombres a los del Sur de la Florida. Primero fue Maxi Meza al 69', y Jorge Rodríguez al 89', marcó una de las dianas más espectaculares en lo que va de la Concachampions.

El próximo miércoles 10 de abril, en el Gigante de Acero, Rayados y el Inter de Miami se volverán a ver las caras, para la vuelta de los Cuartos de Final, donde se espera que Messi, pueda estar para soñar con la remontada.

Cobertura Inter Miami vs Rayados | Cuartos Final Concachampions

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Este miércoles 3 de abril, el Inter de Miami recibe en el Estadio DRV PNK a los Rayados, en punto de las 6:00 PM (tiempo del centro de México), en la ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Dicho duelo a sido uno de los más esperados por la afición de la Liga BBVA MX, ya que el Lionel Messi se volvereá a medir a una escuadra de nuestro país, luego del encuentro contra Cruz Azul, del año pasado, en el partido inaugural de la Leagues Cup 2023, donde gracias a un tanto del argentino ganó el equipo de la MLS.

Inter Miami vs Rayados EN VIVO | Estadísticas ida Cuartos de Final Concachampions

¿Cómo llegan el Inter Miami y Rayados a los Cuartos de Final de la Concachampions?

Para arribar a este encuentro, el conjunto del Sur de la Florida tuvo que eliminar, en los Octavos de Final, al Nashville, luego igualar en la ida 2-2, y sentenciar la eliminatoria en casa por pizarra de 3-1, donde Leo y Luis Suárez fueron los protagonistas en ambos duelos.

Por su parte, Rayados se midió al Cincinnati FC, con triunfo en el primer duelo, como visitantes, gracias a la anotación de Brandon Vázquez, quien le anotó a su exequipo. En Monterrey no tuvieron problemas y se clasificaron a los Cuartos de Final, ganando 2-1 con dianas de Luis Romo, y el mismo Vázquez.

¿Cuándo es el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions entre Rayados y el Inter Miami?

Monterrey recibirá a Leo Messi y compañía el próximo miércoles 10 de abril, en el Gigante de Acero. Dicho encuentro se disputará a las 8:30 PM (tiempo del centro de México), donde se espera que el inmueble esté lleno, ya que un par de horas más tarde del inicio de la venta de boletos, todas las localidades se agotaron.

En caso de empate en el marcador global, los goles de visitante contarán como criterio de desempate. Solo se irían a tiempo extra si los marcador en ambos duelos fueran iguales, y en caso de seguir con la igualada, la definición sería desde los 11 pasos, en tanda de penaltis.