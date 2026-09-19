Inter Miami vs San Diego; dónde ver EN VIVO a Lionel Messi en la MLS

Este fin de semana la MLS presenciará uno de los duelos más atractivos que la temporada 2026 puede tener, al menos, en el papel. El Inter Miami de Lionel Messi se verá las caras ante el San Diego FC, motivo por el cual es preciso que sepas todos los detalles al respecto.

🇦🇷 Lionel Messi | FIFA World Cup Goals

El Inter Miami es uno de los equipos más importantes de la Conferencia Este de la MLS, mientras que el San Diego se encuentra disputando su segunda temporada como equipo oficial ya sin la presencia de Hirving Lozano, el cual se fue directamente al LA Galaxy.

¿Cómo le ha ido a Lionel Messi en esta temporada de la MLS con el Inter Miami?

Después de 25 fechas disputadas, el Inter Miami es actualmente el segundo lugar de la Conferencia Este de la MLS con 45 unidades producto de 12 victorias, 9 empates y 4 derrotas, así como 61 goles a favor y 46 en contra, estando solo por debajo del Nashville FC.

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Worth another look 🎯💥 pic.twitter.com/ieNpJlK4If — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 14, 2026

Del otro lado de la moneda se encuentra el San Diego, quien tras sorprender a todos en su primera campaña hoy está luchando por acceder a la siguiente ronda de la Conferencia Oeste al registrar solo 30 unidades, por lo que, en esencia, el equipo de Lionel Messi parte como favorito para este juego.

En cuanto a Lionel Messi, la realidad es que el rendimiento que el argentino ha tenido con 39 años sigue siendo superlativo no solo en cuanto a goles, sino también en pases a gol, por lo que se espera que La Pulga pueda ser el eje central de una hipotética nueva victoria para su club.

¿Dónde ver EN VIVO a Lionel Messi en el Inter Miami vs San Diego?

Será este domingo 20 de septiembre cuando el Inter Miami y el San Diego se vean las caras en el que será, sin duda, uno de los juegos de este fin de semana. Si radicas en México, debes saber que el partido comenzará en punto de las 5 de la tarde, y podrás disfrutarlo mediante Apple TV.