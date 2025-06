OFICIAL: Los clasificados a Octavos de Final del Grupo A del Mundial de Clubes 2025

Se disputó el último partido de la Fase de Grupos del Mundial de Clubes 2025 del Grupo A y quedó definido los dos equipos que avanzan a los Octavos de Final y los dos clubes que quedan eliminados del torneo.

Te puede interesar: OFICIAL: Los clasificados a octavos de final del Grupo B del Mundial de Clubes 2025

Un grupo que regaló bastante emociones y que se terminó definiendo hasta la última jornada.

En el primer lugar terminó el conjunto del Palmeiras con cinco puntos. El equipo brasileño logró vencer a 2-0 al Al Ahly, empató 0-0 con Porto e igualó 2-2 con el Inter Miami.

En segundo quedó Inter Miami con cinco puntos pero con menor diferencia de goles. derrotó 2-1 al Porto y empató 0-0 con Al Ahly.

En tercer lugar finalizó el Porto por diferencia de goles ya que quedó igualado con dos puntos con el Al Ahly.

Los cuatro equipos tuvieron la posibilidad de clasificar a Octavos de Final en la última jornada, pero al final es Palmeiras e Inter Miami los que consiguen avanzar.

Con estos resultados, Palmeiras e Inter Miami ya conocen a sus rivales para los Octavos de Final donde se enfrentarán a los mejores del Grupo B. El torneo entra en su fase decisiva, y los duelos prometen emociones al límite.

Palmeiras se medirá ante el Botafogo que terminó en segundo lugar del Grupo B, un partido entre dos equipos que se conocen bastante. Por otra parte, el Inter Miami tendrá una dura prueba enfrentándose al PSG, líder del Grupo B, candidato a ganar el Mundial de Clubes.

Round of 16. Dialed in. Vamos Miami 💗🖤

We will face @PSG_inside in the next round of the @FIFACWC ✨ pic.twitter.com/0K55iC6pkD

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 24, 2025