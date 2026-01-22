Inter vs Pisa: fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS del partido donde el liderato de Serie A no admite ERRORES

La Serie A entra en una etapa decisiva y el Inter de Milán no tiene margen de error. Este viernes, los Nerazzurri reciben al Pisa en el histórico estadio Giuseppe Meazza, en un duelo que parece desigual en la tabla, pero que llega cargado de tensión, urgencias y protagonismo latino. Para los aficionados en Estados Unidos, el foco está puesto en Lautaro Martínez, líder goleador del campeonato y pieza clave en la carrera rumbo al título.

Inter llega como líder de la Serie A, aunque apenas tres puntos lo separan de su máximo perseguidor, el AC Milan. Cada jornada es una final y cualquier tropiezo puede cambiar el panorama. Pisa, en cambio, pelea por la permanencia y sabe que sumar en Milán sería un golpe anímico enorme en su lucha por no descender.

¿Por qué Inter vs Pisa es un partido clave en la Serie A?

Más allá de la diferencia en la clasificación, este partido representa un examen de carácter para el Inter. El equipo de Simone Inzaghi viene de una dolorosa derrota en la Champions League, y la Serie A aparece como el escenario ideal para recomponer sensaciones y enviar un mensaje contundente a sus rivales directos.

Pisa llega con números preocupantes: solo una victoria en toda la temporada y una racha de diez partidos sin ganar. Sin embargo, los equipos en zona de descenso suelen jugar con el cuchillo entre los dientes, y eso obliga al Inter a mantener máxima concentración desde el primer minuto.

Lautaro Martínez y los jugadores a seguir en Inter vs Pisa

El gran nombre del partido es Lautaro Martínez, máximo goleador de la Serie A con 11 tantos y auténtico líder ofensivo del Inter. El delantero argentino atraviesa un momento brillante y ya le marcó dos goles a Pisa en el último enfrentamiento entre ambos.

A su lado, aparecen piezas interesantes como Francesco Pio Esposito, Ange-Yoan Bonny, además del equilibrio que aportan Nicolò Barella y Piotr Zielinski en el mediocampo. Del lado visitante, la atención estará en el reciente fichaje del chileno Felipe Loyola, quien se suma a un mediocampo con experiencia internacional como Juan Guillermo Cuadrado y Calvin Stengs.

Lautaro brilla: la sua doppietta contro il Pisa 👑 pic.twitter.com/F4llwJfKOW — Inter ⭐⭐ (@Inter) January 22, 2026

Fecha, hora y lugar del Inter vs Pisa para Estados Unidos

El partido Inter vs Pisa se juega el viernes 23 de enero en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), en Milán.

Horarios en Estados Unidos:

