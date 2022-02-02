La intercepción de Butler que le valió a Patriots el Super Bowl XLIX

En el Super Bowl LXIX, vivimos una de las decisiones más polémicas en la historia de la National Football League. Patriots tenía la ventaja en el cuarto periodo del partido por marcador de 28 a 24 a minutos de acabar el partido, sin embargo, los Seahawks tendrían una oportunidad más para cambiar la historia.

Para un quarterback de élite, un minuto es una eternidad; la pregunta que todo aficionado al futbol americano se hizo fue, ¿está Russell Wilson listo para este momento? Con veinticuatro segundos en el reloj, llegaría la jugada que marcó el rumbo de este juego. En segunda oportunidad y gol, el #3 de Seattle mandaría un pase buscando a Ricardo Lockette buscando finiquitar el partido con un touchdown, sin embargo, el pase fue interceptado por el héroe de esta película, Malcom Butler. El defensivo de New England sujearía el balón en la zona de anotación para poner punto final a esa historia.

Tom Brady admitió que sin la jugada del #21, el campeonato no hubiera sido posible; el máximo ganador en la historia de los Super Bowls le regaló un coche (premio de MVP de este partido) a Butler.

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