Jefferson Intriago dejó en claro los objetivos de Mazatlán

Uno de los principales referentes del equipo tiene muy clara su meta para el próximo año, ya que Jefferson Intriago sueña con jugar una Liguilla con el Mazatlán FC para el Clausura 2024.

El mediocampista ecuatoriano habló en exclusiva con Azteca Deportes acerca de los trabajos de pretemporada que están llevando a cabo los ‘Cañoneros’ con la intención de mejorar lo hecho en el torneo pasado.

“Terminamos bien, hicimos un buen cierre, pero hay que tratar de ser un poco más equilibrado durante el torneo y así poder siempre superar cada cosa”, afirmó el jugador de 27 años de edad.

Mazatlán apuesta a grandes cosas para el 2024

Cabe recordar que Intriago, llegó a territorio mazatleco desde el Clausura 2022 procedente de los Bravos de Juárez, sin embargo todavía no ha podido disputar una serie de cuartos de final con el equipo de Sinaloa.

“Quiero jugar una liguilla con Mazatlán, realmente es mi punto clave, mi primera meta, estar en una liguilla con Mazatlán, darle esa alegría y esa oportunidad a toda la hinchada, a la institución, ya que la verdad la hinchada apoya muchísimo, siempre están”, afirmó.

El referente de los ‘Cañoneros’ tiene muy claro que deben hacer una buena pretemporada para comenzar de gran manera desde la fecha uno, en la que recibirán al Atlético de San Luis en el Estadio El Encanto el próximo 12 de enero.

“Arrancar siempre con el pie derecho, creo que es importante. Y nosotros como institución, la verdad siempre estamos al margen y no estamos para regalar cualquier cosa, es arrancar con pie derecho del local con nuestra gente”, dijo.

Los objetivos de Intriago en Mazatlán

Por último, Jefferson Intriago, reveló algunos de sus motivos para renovar con el Mazatlán FC, ya que firmó contrato hasta el 2027 para seguir en la ‘Perla del Pacífico’.

“Es la primera vez que me toca jugar en una ciudad con este clima, en mi país yo soy de una ciudad así… me gustó, me adapté rápido a la institución, a la ciudad… me ilusionó la parte de poder aportar en el crecimiento de la institución, lo está haciendo paso a paso cada torneo, hay que ir poniendo la vara más alta y se terminó dando”, concluyó.

Los dirigidos por Ismael Rescalvo vienen de clasificar al Play In en el Apertura 2023, tras quedar décimos de la tabla general.

