Invincible VS revela a Angstrom Levy, el villano que llegará en octubre

El multiverso está a punto de desatar el caos en Invincible VS. Quarter Up, el estudio de desarrollo de Skybound Entertainment, presentó oficialmente a Angstrom Levy, el tercer personaje DLC de la Temporada 2 del videojuego de peleas por equipos. Su lanzamiento está programado para el 13 de octubre de 2026, después de su primera aparición en EVO Francia durante este mes.

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Con su llegada, Angstrom se convertirá en el luchador número 21 del título, ampliando las opciones para quienes buscan dominar el sistema de combate de tres contra tres. El personaje destaca por su capacidad para manipular portales y utilizar el entorno a su favor, convirtiendo cada enfrentamiento en un desafío de posicionamiento y estrategia.

Portales, trampas y control del campo de batallaEn Invincible VS, Angstrom Levy está diseñado para un estilo de combate enfocado en el zoning, una estrategia que permite controlar la distancia y limitar los movimientos del rival.

Su repertorio gira alrededor de la creación de portales con los que puede invocar y controlar orbes. Estas habilidades funcionan tanto para atacar como para defenderse y desplazarse por el escenario. Además, los jugadores podrán combinar sus recursos para preparar trampas y castigar a los oponentes que no calculen bien sus movimientos.

Este enfoque recompensa la planificación y la experimentación, por lo que Angstrom podría convertirse en una alternativa para quienes prefieren controlar el ritmo de la pelea antes que lanzarse directamente al intercambio de golpes.

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Un villano consumido por la venganzaDentro de la historia de Invincible, Angstrom Levy sufrió un accidente que alteró su cuerpo y su mente. Tras incorporar los recuerdos de sus versiones alternativas de distintas dimensiones, comenzó a perder la capacidad de distinguir sus propias experiencias de las de sus otras variantes.

Convencido de que Invincible es responsable de su sufrimiento, el villano emprende una búsqueda de venganza que lo convierte en una amenaza para el protagonista.

Invincible VS lleva el universo de los cómics creados por Robert Kirkman, Cory Walker y Ryan Ottley a los videojuegos con combates por equipos, personajes reconocidos y enfrentamientos de gran intensidad.

El título está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Angstrom Levy llegará el 13 de octubre como parte del contenido descargable de la segunda temporada.