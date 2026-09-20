Isaac del Toro se mete entre los seis mejores del mundo en la contrarreloj; Evenepoel vuelve a ser campeón

Isaac del Toro llegó al Mundial de Montreal con una camiseta que ya pesa distinto. El mexicano se ha ganado un lugar entre los nombres importantes del ciclismo mundial y este domingo volvió a demostrarlo en una especialidad que no perdona errores: terminó sexto en la contrarreloj individual, a 1:38 del campeón Remco Evenepoel, en una prueba que volvió a exigirle medir su talento contra el reloj y no contra el pelotón.

Del Toro completó los 39.2 kilómetros en 46:31, mientras Evenepoel conquistó su cuarto título mundial consecutivo con un tiempo de 44:53. El italiano Filippo Ganna terminó segundo, a 57 segundos del belga, y el francés Paul Seixas completó el podio. Para el mexicano, el sexto lugar confirma la dimensión que ha alcanzado en apenas un año: en 2025 había terminado quinto en la misma prueba y ahora volvió a instalarse entre los mejores especialistas del planeta. El francés Paul Seixas completó el podio.

El ensenadense tomó la salida en una prueba de 39.2 kilómetros que reúne velocidad, precisión y resistencia sobre un trazado mayoritariamente plano. Del Toro ya había demostrado que Montreal le sienta bien al ganar el Gran Premio Ciclista de Montreal apenas una semana antes, pero el Mundial le presentó un desafío distinto, en una especialidad en la que el año pasado terminó quinto y que volvió a colocarlo frente a los mejores especialistas del planeta.

El campeón que defendía la corona

La referencia estaba puesta en Remco Evenepoel. El belga llegó a Montreal como campeón mundial de contrarreloj por tercer año consecutivo y con consummó la posibilidad de convertirse en el primer hombre en ganar cuatro títulos mundiales seguidos contra el reloj. A sus 26 años, ya había convertido esta prueba en uno de los territorios que mejor conoce del ciclismo internacional.

El recorrido, sin embargo, ofrecía un escenario diferente al de Kigali. Los ciclistas tuvieron que cubrir 39.2 kilómetros con apenas 220 metros de desnivel positivo, en un trazado urbano que combina curvas, sectores rápidos, el paso por el Circuit Gilles-Villeneuve y una ligera subida hacia la parte final. La distancia fue la misma para hombres y mujeres y convirtió a Montreal en un examen especialmente exigente para quienes buscan ganar segundos con potencia, aerodinámica y precisión.

Filippo Ganna aparecía como uno de los principales rivales de Evenepoel. El italiano, dos veces campeón mundial de la especialidad, había terminado segundo en las dos ediciones anteriores, mientras que Del Toro formaba parte del grupo de corredores que llegaban a Montreal con la posibilidad de pelear por los primeros lugares.

El antecedente del mexicano invitaba a tomarlo en serio. En Kigali 2025, Del Toro terminó quinto en la contrarreloj mundial con un tiempo de 52:26.89 y después consiguió el séptimo lugar en la prueba de ruta. Un año después, su nombre ya aparece entre los corredores capaces de mirar de frente a la élite del ciclismo mundial.

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Marlen Reusser repite como campeona

La primera camiseta arcoíris del Mundial de Montreal quedó en manos de Marlen Reusser. La suiza defendió el título que había conseguido en Kigali y volvió a convertirse en campeona mundial de contrarreloj, por delante de la británica Zoe Bäckstedt y la alemana Franziska Koch.

Reusser además protagonizó uno de los momentos más llamativos de la jornada al alcanzar durante la prueba a Demi Vollering, una de las principales candidatas al título. La suiza terminó celebrando su segundo campeonato mundial consecutivo precisamente el día de su cumpleaños número 35.

Romina Hinojosa termina en el lugar 28

Antes de que Isaac del Toro enfrentara su propia batalla contra el reloj, Romina Hinojosa ya había completado la participación mexicana en la contrarreloj femenil. La ciclista terminó en el lugar 28 con un tiempo de 51:18.83, a 5:42.02 de Reusser, y registró una velocidad promedio de 41.919 kilómetros por hora.

Hinojosa, integrante del Lotto-Intermarché Ladies, también vive una temporada especial. En agosto se convirtió en la primera mexicana en disputar el Tour de Francia Femenino y ahora volvió a representar a México en el escenario mundial.

Su historia también está ligada a la de Del Toro. Ambos son pareja y se conocieron en 2023 durante el Tour de l'Avenir. Esta vez, sin embargo, cada uno tuvo que afrontar por separado el mismo desafío que convierte a la contrarreloj en una de las pruebas más particulares del ciclismo: durante decenas de kilómetros, no hay rueda que seguir ni compañero que pueda esconderte del viento.

