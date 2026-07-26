Datos y curiosidades que seguramente no sabías de Isaac del Toro, ciclista élite del Tour de Francia

La temporada 2026 de Isaac del Toro ha sido una de las más interesantes de su carrera como profesional, pues el mexicano pasó de vivir una dolorosa lesión a protagonizar una estupenda actuación en el Tour de Francia, el evento más importante del año en el mundo del ciclismo.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Isaac del Toro, quien forma parte del equipo UAE Team Emirates, es considerado uno de los mejores ciclistas del mundo a pesar de su juventud. Por tal motivo, no está de más que conozcas cuatro datos y curiosidades que, posiblemente, no sabías del nacido en Ensenada.

Esto es lo que no sabías de Isaac del Toro

Tiene un origen humilde: Isaac del Toro nació en Ensenada y, pese a que no le faltaba nada, tampoco tuvo lujos. De hecho, sus primeras competiciones fueron con una bicicleta a la que le tiene mucho cariño.

nació en Ensenada y, pese a que no le faltaba nada, tampoco tuvo lujos. De hecho, sus primeras competiciones fueron con una bicicleta a la que le tiene mucho cariño. Tiene una personalidad carismática: A diferencia de lo que se podría pensar, Isaac del Toro destaca por tener una personalidad realmente sencilla de conectar, pues su sencillez ha hecho que tenga muchos amigos en su equipo.

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Es un ciclista versátil: Si bien domina una forma clara cuando está encima de la bicicleta, la realidad es que Isaac no solo es escalador, sino que ha tenido buenas participaciones en montaña y a contrarreloj.

¿Heredero de Tadej Pogacar? Mucho se habla de que Isaac del Toro habría sido el elegido por Tadej Pogacar para ser el heredero cuando este se retire, lo cual habla del deseo del hoy mejor del mundo porque el mexicano destaque.

¿En qué posición se encuentra Isaac del Toro en el ranking UCI?

Luego de un par de años que han sido prácticamente perfectos, Isaac del Toro puede presumir formar parte de los tres mejores ciclistas del mundo en la actualidad según el ranking de la UCI, esto luego de la gran participación que tuvo en la pasada edición del Tour de Francia en donde tuvo resultados interesantes.