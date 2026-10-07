Isaac del Toro vuelve a la bicicleta por el Gran Piemonte 2026, día y horas exactas para ver al mexicano intentar refrendar su título

Es momento de ver al candidato al Premio Nacional de Deportes 2026 en acción y ganador del PND del 2025. Isaac del Toro, quien ha sido una revelación en el ciclismo en los últimos dos años, competirá y buscará validar la corona obtenida en el 2025 en el Gran Piamonte 2026 que tendrá su inicio inminente.

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Isaac del Toro, de solo 22 años de edad es uno de los referentes del deporte mexicano en la actualidad y ahora buscará sumar un éxito a sus vitrinas y que lo encumbre aún más en su disciplina, pero ese reto no será sencillo de lograr pues entre tantos nombres en este deporte no se puede dejar de mencionar a Brandon McNulty y Michael Matthews.

La carrera comienza este jueves 8 de octubre y pasará por todos los desafíantes puntos de esta competencia.

En el 2025 Isaac del Toro logró el triunfo, lo que lo consolidó en esa temporada con su triunfo 15. Con el conocimiento y las ganas de refrendar el título del año pasado Isaac del Toro sale como el favorito.

En esta 110 edición del Gran Piamonte, la formación del UAE Team Emirates para el Gran Piemonte está conformada por Filippo Baroncini, Benoit Cosnefroy, Luca Giami, Brandon McNulty, Jonathan Narváez y Antonio Morgado, además del oriundo de Baja California, Del Toro.

|Crédito: Instagram/@isaac_deltoro_romero1