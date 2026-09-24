Isaac del Toro y la ruta a Los Ángeles 2028: ¿qué necesita México para llevarlo a los Juegos Olímpicos?

Isaac del Toro ya conoce el camino que puede llevarlo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y la primera clave para entenderlo es que el boleto no se lo tiene que ganar él solo.

En el ciclismo de ruta, las plazas olímpicas pertenecen al Comité Olímpico Nacional. Es decir, Del Toro no necesita terminar en determinada posición del ranking individual para obtener directamente un boleto. México debe conseguir las plazas y posteriormente decidir qué ciclistas las ocuparán.

El sistema de Los Ángeles 2028 contempla 180 plazas para las pruebas de ruta, 90 para hombres y 90 para mujeres. En la carrera masculina, 78 lugares se repartirán mediante el ranking mundial UCI por naciones, mientras que los restantes llegarán por otras vías de clasificación.

Para México, el periodo realmente importante comenzará el 20 de octubre de 2026 y terminará el 19 de octubre de 2027. El ranking por naciones que se encuentre vigente el 19 de octubre de 2027 será el que determine buena parte del reparto de plazas.

México tiene hoy dos plazas, pero todavía falta el año que cuentaEl panorama actual es alentador para México. La clasificación UCI publicada en septiembre coloca al país dentro del grupo que recibiría dos plazas olímpicas si el reparto se hiciera ahora.

¿Cómo distribuye las plazas para la clasificación UCI?

La distribución es clara: las naciones ubicadas del primero al quinto lugar reciben cuatro plazas; del sexto al décimo, tres; del undécimo al vigésimo, dos; y del vigésimo primero al cuadragésimo quinto, una.

México se encuentra actualmente alrededor del puesto 12, mientras que Del Toro ocupa el tercer lugar del ranking individual UCI con 6,476.46 puntos en la actualización del 15 de septiembre de 2026.

Eso significa que Del Toro está aportando una enorme cantidad de puntos al objetivo colectivo de México, pero el país necesita mantener o mejorar su posición durante el periodo olímpico.

¡Tiene toda la intención! 🫡



Romeo Pacheco habla sobre Isaac del Toro y la posibilidad de que represente a México en Los Ángeles 2028 👀 pic.twitter.com/Pxqo5KLzOh — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 24, 2026

El ranking individual de Del Toro no le entrega por sí mismo una plaza. Sus resultados ayudan a construir el ranking de México y, por esa vía, el país puede obtener los boletos que después serán asignados a los corredores.

Del Toro tendrá una oportunidad clave en 2027

Existe otra vía para que México consiga una plaza: el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta de 2027, que se disputará en Alta Saboya, Francia.

Los dos mejores países que todavía no hayan conseguido plaza mediante el ranking mundial obtendrán un boleto para la carrera olímpica masculina. También habrá dos plazas adicionales por el Campeonato Panamericano de Ruta de 2027 para países que aún no estén clasificados.

No basta con que Del Toro termine primero o segundo individualmente para quedar automáticamente clasificado. El criterio oficial habla de plazas para el NOC, es decir, para el país.

Por eso, una actuación de Del Toro en el Mundial puede ser decisiva para México, pero el resultado debe traducirse en una plaza para la nación conforme al sistema de clasificación.

Su sexto lugar mundial en contrarreloj también abre otra puertaDel Toro ya demostró en 2026 que puede competir contra los mejores especialistas del planeta.

En el Mundial de Montreal terminó sexto en la contrarreloj individual con un tiempo de 46:31.96 minutos, a 1:38.83 del campeón mundial Remco Evenepoel.

Para Los Ángeles habrá un máximo de 35 participantes por género en la contrarreloj. Los primeros 25 países del ranking mundial por naciones obtendrán una plaza, mientras que otras 10 se repartirán mediante el Mundial de 2027.