NO irá al Mundial con México, reportó con su actual equipo y puede ser movido en el mercado de traspasos

Isaac Paredes reportó al campamento de primavera de los Houston Astros para encarar la temporada 2026, aunque su permanencia en el roster luce rodeada de dudas por la intensa circulación de rumores de un posible traspaso. Isaac Paredes llegó a las prácticas tras firmar un acuerdo por un año que evitó la audiencia de arbitraje, un arreglo que dejó claro el valor contractual que posee para la franquicia.

¿Por qué los Houston Astros podrían cambiar a Isaac Paredes?

El panorama que enfrenta Paredes es complejo, por un lado aporta poder y versatilidad al cuadro, y por otro su presencia coincide con una sobrepoblación de hombres de infield en la plantilla de Houston. Esa saturación y la búsqueda de un bateador zurdo en los jardines por parte de la gerencia han convertido a Isaac en una de las piezas más mencionadas en rumores durante las últimas semanas.

¿Cómo está Isaac Paredes tras los rumores de una posible salida de Houston?

El mismo jugador se ha mostrado tranquilo ante las especulaciones, ya que dijo que se enfoca en su trabajo y que las decisiones de la gerencia están fuera de su control, postura que la organización ha recogido con pragmatismo durante las evaluaciones de primavera.

Según reportes locales, la dirigencia de los Astros mantiene conversaciones puntuales con varios equipos interesados, pero por ahora no hay oferta que convenza totalmente a Houston, por lo que Paredes entrenó con normalidad mientras se define su futuro.

La gerencia monitorea el mercado con la intención de equilibrar el roster sin sacrificar profundidad; Brown y su cuerpo ejecutivo siguen explorando opciones, conscientes de que el manejo del banquillo y la flexibilidad ofensiva serán clave para el plan competitivo 2026.

Isaac Paredes se presentó con el equipo y está listo para competir en el campamento, pero permanece en el radar de traspasos hasta que concluya el periodo de evaluaciones de primavera; su destino final dependerá de la oferta que llegue y de cómo los Astros decidan resolver el congestionado panorama del infield.

