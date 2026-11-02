¡Golpe millonario para beisbolista mexicano! Los Astros le garantizan a Isaac Paredes una fortuna para 2027

Isaac Paredes tiene asegurado otro año millonario en las Grandes Ligas. Los Astros de Houston ejercieron la opción de club por 13.35 millones de dólares para mantener al infielder mexicano durante la temporada 2027, una decisión que premia su rendimiento y le garantiza un aumento salarial respecto a lo que percibió este año.

El anuncio del equipo llegó este lunes y confirmó una decisión que se anticipaba después de la campaña que firmó el pelotero de 27 años. Paredes recibirá cuatro millones de dólares más que los 9.35 millones que cobró en 2026.

La decisión también representa un movimiento conveniente para Houston. Paredes todavía tenía derecho a un último año de arbitraje salarial, pero MLB Trade Rumors proyectaba que podría alcanzar un salario de 15 millones de dólares mediante ese proceso. Al ejercer la opción, los Astros aseguran sus servicios por una cantidad menor.

Isaac Paredes respondió con el bat

El mexicano disputó 155 partidos en 2026 y terminó con un OPS de .806, 25 cuadrangulares y 94 carreras impulsadas, cifra con la que empató en el sexto puesto de la Liga Americana.

Astros announce they have exercised their 2027 club option on Isaac Paredes. Paredes will earn a $13.35M base salary, coming off one of the most productive seasons of his @MLB career. @MLBNetwork — Jon Morosi (@jonmorosi) November 2, 2026

Su rendimiento lo consolidó como tercera base titular de Houston durante buena parte de la campaña, especialmente después de que Carlos Correa sufriera una lesión de tobillo que terminó con su temporada a principios de mayo.

El panorama para 2027, sin embargo, presenta un nuevo escenario. Se espera que Correa regrese en plenitud de condiciones y la competencia por los puestos del cuadro interior podría abrir la puerta a movimientos en la plantilla.