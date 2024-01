Isaac Pitbull Cruz, motivado por tener pelea de título mundial

El boxeador mexicano Isaac Pitbull Cruz agitó las redes en las últimas semanas y cuando todo apuntaba a que iría por una pelea en contra de Ryan García, se cocinaba un pleito ante Rolando Romero, la cual se firmó y anunció en las últimas horas.

La pelea de Isaac Pitbull Cruz, será la segunda en la que tenga la oportunidad de alcanzar un título mundial, como ocurrió el 5 de diciembre del 2021, cuando enfrentó a Gervonta Davis.

Pitbull Cruz ha generado los reflectores y expectativas suficientes, para ahora ir por una corona más del mundo, en este caso midiéndose ante el estadounidense Rolando Romero, quien es el campeón mundial de peso superligero por la Asociación Mundial de Boxeo.

Será el 30 de marzo, en una cartelera llamativa de PBC, en la que el azteca tomará parte para buscar alcanzar un título, todo este dentro de la Arena T-Mobile, de Las Vegas.

¿Quién es Rolando Romero, el nuevo rival de Pitbull Cruz?

Rolando Romero es el Campeón Mundial del Peso Súper Ligero de la AMB y expondrá su título mundial por primera vez en un choque a 12 episodios contra un contendiente top del peso ligero como Isaac Cruz, quien buscará estrenarse en las 140 libras con una victoria en la Arena T-Mobile.

Romero (15-1, 13 KOs) es un púgil de Mayweather Promotions, con un estilo provocador, potencia en ambas manos y una dinámica ambiciosa que lo convierten en un pugilista imperdible cada vez que ingresa al cuadrilátero.

Este peleador de 28 años logró ser campeón mundial tras detener a Ismael Barroso en el noveno episodio de su contienda en mayo del 2023. Esa pelea marcó el regreso de Romero a la actividad por primera vez desde su caída ante el campeón de tres divisiones Gervonta Davis en mayo del 2022.

“Será Rolly versus el Chihuahua dentro del ring este 30 de marzo”, dijo Romero. “Voy a seguir vigente como campeón del mundo. Asegúrense de comprar sus entradas o sintonizar al pay-per-view, que no se lo van a querer perder”.

Pitbull Cruz, listo para encarar este pleito ante Romero

Cruz (25-2-1, 17 KOs) tiene 25 años y se ha destacado como uno de los boxeadores que generan más emoción de la actualidad tras sus tres victorias consecutivas, desde que él perdió de forma tan competitiva como entretenida ante un súper estelar e invicto Gervonta Davis por puntos en diciembre del 2021.

Cruz es oriundo de la Ciudad de México y ha venido creciendo desde el 2020, con peleas intensas, un estilo desenfrenado y el reconocimiento de tipos como Mike Tyson o su promotor Manny Pacquiao.

“Estoy muy contento, y esta oportunidad de pelear por el título mundial me tiene motivadísimo”, expresó Cruz. “Me he esmerado mucho para obtener esta oportunidad. He intentado enfrentarme a otros rivales de renombre, pero solamente ‘Rolly’ se animó a dar un paso al frente para aceptar el desafío. (Romero) posee poder y coraje, llega para noquearte. Eso hará que ésta sea una gran pelea el 30 de marzo. Estoy agradecido con mi promotor Manny Pacquiao y con mi equipo entero por haber asegurado esta pelea para mí. Bajaré del ring como campeón mundial este 30 de marzo”, sentenció Pitbull Cruz.