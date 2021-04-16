Isabella Jiménez se corona en el XCVI Torneo Nacional de Aficionadas

La golfista Isabella Jiménez, del Bosque Country Club, logró el primer lugar de la categoría AA del XCVI Torneo Nacional de Aficionadas, con lo que ganó la inscripción pagada por la Asociación Mexicana Femenil de Golf (AMFG) para participar en la calificación del U.S. Women´s MID Amateur, que se llevará a cabo el 30 de agosto en el Club de Golf México.

La campeona, de Zona Centro, resaltó que un factor importante para haber obtenido el primer sitio, con 227 golpes, fue la excelente condición de los fairways y greenes del Club Campestre de la Ciudad de México, sede del evento realizado del 13 al 15 de abril.

“Las condiciones del campo están inmejorables, el campo en óptimas condiciones; los greenes, muy bien; los fairways, excelentes (...) Aquí, compartiendo en este ambiente, con las buenas amigas del golf, respetando todos los protocolos para poder jugar sanamente y que no haya ningún contagio”, comentó Isabella Jiménez.

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Cabe mencionar que, las campeonas de las demás categorías, fueron: en la categoría A, Gloria Granados (260 golpes), de San Francisco; en la categoría B, Margarita Badillo (258 golpes), de Bosque Real Country Club; en la categoría C, Maye Villaseñor (263 golpes), de Lomas Country Club; y de la categoría D, María González (291), del Club Campestre Juárez.

Por otra parte, para tener un mayor control en las medidas sanitarias, hubo un límite de 96 jugadoras, por lo que varias golfistas tendrán que esperar a la siguiente edición de este torneo nacional. Sobre este tema habló la Lic. Elsa Díaz Ordaz, presidenta de la AMFG:

“Este es nuestro primer torneo del año que se hace a nivel nacional, en las damas. Estamos muy contentas toda la Asociación, porque logramos tener representantes de diferentes regiones del país (...) Ha sido un torneo que ha tenido un gran éxito, aunque desafortunadamente tuvimos que disminuir la cantidad de gente que podíamos albergar para que no hubiera un contacto cercano”, puntualizó.

