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La mexicana Fernanda Lira lidera el Wichita Falls Championship

La golfista mexicana María Fernanda Lira tomó el liderato del Wichita Falls Championship, evento del Women’s All Pro Tour.

Fernanda Lira lidera el Wichita Falls Championship

Escrito por: Azteca Deportes

La capitalina María Fernanda Lira Solís entregó una tarjeta de 67 golpes (-4), que sumado a su 73 (+2) del jueves la tiene como única líder del Wichita Falls Championship, torneo correspondiente al Women’s All Pro Tour.

Después de un retraso por mal clima y la reanudación del juego esta mañana, 36 hoyos del Wichita Falls Championship se pudieron completar. Las jugadoras enfrentaron condiciones frías y ventosas junto con un campo de golf firme en el transcurso de dos días competencia.

Fernanda Lira jugó sus primeros 12 hoyos en -5. Un bogey en el par-3 del 13 frenaría su impulso, pero se repondría rápidamente con birdie en el 14. Finalmente, un birdie en el 18 la dejaría con un total de -2 de cara a la tercera ronda del campeonato que se lleva a cabo en Wichita Falls Country Club.

Por su parte, Brenda González de Torreón, Coahuila firmó su segunda ronda consecutiva de 72 golpes y con un total de dos sobre par se encuentra empatada en el octavo lugar. Mientras que, la oaxaqueña Flor Canedo, con un par de tarjetas de 73 se ubica en décimo octavo puesto con un acumulado de +4.

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Seis golfistas jugaron la segunda ronda por debajo del par. La estadounidense Kasey Miller concretó un 69 (-2) para subir 43 puestos en un empate en el undécimo lugar. Su compatriota Katharine Patrick jugó otra ronda estable en uno bajo par después de una primera ronda 71 para llegar a uno abajo en general.

Debido a las malas condiciones climatológicas, el torneo se ha reducido a 54 hoyos. La ronda final comenzará a la 1:00 p.m. con el field saliendo de los tees del hoyo 1 y el 10.

Las dos competidoras que terminen mejor clasificadas recibirán una exención para disputar el Garden City Charity Classic, evento del Symetra Tour, gira de ascenso a la LPGA, que se jugará del 30 de abril al 2 de mayo en Garden City, Kansas.

Las jugadoras lucharán por una parte de la bolsa de premios que repartirá $58,000 dólares. La ganadora del campeonato se llevará a casa $11,000 dólares.

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