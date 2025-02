Su hermana fue asesinada, los 32 equipos de la NFL lo rechazaron y ahora busca ser tricampeón del Super Bowl

Muchas de las grandes historias en la NFL y el deporte en general, tienen sus orígenes en la tragedia, tal es el caso de Isiah Pacheco. El corredor de ascendencia puertorriqueña de los Kansas City Chiefs tiene una historia de superación como pocos y está a las puertas de un tercer anillo de campeón. El pequeño jugador de los actuales bicampeones, seguramente será una de las claves en el esquema de Andy Reid y seguirá honrando la memoria de sus dos hermanos asesinados.

Durante el Super Bowl LIX frente a los Philadelphia Eagles, como ha sido el caso a lo largo de tres años de carrera, Pacheco jugará por la memoria de Travoise y Celeste, quienes fueron privados de la vida en un periodo de menos de dos años entre 2016 y 2017. El primero de ellos fue apuñalado, mientras ella recibió un disparo en la cabeza por un hombre con el que había tenido un hijo y que ahora cumple una larga condena en prisión.

“Mi hermano, si me viera aquí, estaría impresionado, declaró Pacheco. “Me animó a jugar al futbol americano de niño y nunca tuvo la oportunidad de verme jugar. Tener la oportunidad de jugar me ayuda mucho a no preocuparme por las tragedias que han ocurrido. Me hace querer esforzarme más”.



Justo eso es lo que caracteriza el estilo de Pacheco como corredor, a pesar de no tener el tamaño prototipo para la posición, acarreo el ovoide con violencia que provoca miedo entre las defensas rivales. Greg Schiano, su entrenador en la Universidad de Rutgers, dijo que nunca tuvo a un jugador que entrenara tan duro como el ahora miembro de los Chiefs.

Lo de Pacheco es todavía más impresionante si consideramos que llegó a la NFL como selección de séptima ronda en el draft de 2022. Andy Reid vio algo en él desde su temporada de novato y ha sabido explotar sus habilidades. En tres años de carrera tiene más de 2 mil yardas y 15 touchdowns totales, además de los títulos en el Super Bowl LVII y LVIII.

