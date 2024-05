Israel Castro : “Ahora los futbolistas están más enfocados en como se visten”

Ante la polémica que se ha generado últimamente con jugadores de la LIGA BBVA MX que se han vuelto muy mediáticos por temas extradeportivos, una voz autorizada como Israel Castro afirma que los futbolistas actuales se preocupan más por cómo se visten.

En este semestre son varios los casos como los de Javier ‘Chicharito’ Hernández en Chivas y Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky del América; quienes han sido criticados por sus apariciones en streamings y en eventos fuera de las canchas.

Te puede interesar: El referente de Rayados que volvería a su país y abandonaría Monterrey

América fracasa en la Concachampions tras caer en semifinales contra Pachuca

Castro analizó el futbol actual, en todos sus aspectos

En este sentido, un ex futbolista muy reconocido como Israel Castro habló con Azteca Deportes para explicar qué ha cambiado a diferencia de generaciones pasadas en las que no tenían tantos reflectores.

“Yo sí diría que las redes sociales han generado una situación diferente, los medios de comunicación también cambiaron, están en otras latitudes, me acuerdo por ejemplo que antes podías ir a un restaurante, lo que pasaba ahí, si te tomabas una cerveza, se quedaba en el restaurante, ahora no, pueden tomar una foto y la envían”, comentó.

Sin embargo, para el ex jugador que pasó por Pumas, Cruz Azul y Chivas, es evidente que actualmente hay varios futbolistas que están más al pendiente de sus celulares y de su vida mediática, que de lo meramente deportivo.

“Algunos ya están muy preocupados por las redes, si reciben cierta calificación o no, si la gente los está siguiendo o no, les va generando cosas. No sé si eso sea parte de esto, yo le echo parte de culpa a los rendimientos, al enfoque realmente en la profesión, ahora creo que están más enfocados a veces en cómo se visten, esa sensación me da desde lejos”, apuntó.

Israel, preocupado por la proyección de los futbolistas actuales

Castro no mencionó ningún caso en concreto, sí reflexionó que esta problemática está afectando mucho a la proyección de futbolistas que podrían estar mejorando día con día.

“El jugador sí se preocupa por otras cosas y ha dejado de preocuparse por seguir profesionalizando, no estoy hablando de todos evidentemente, pero hay un sector amplio que está enfocado en eso y no en seguir trabajando para conseguir cuestiones deportivas y personales”, concluyó.

Te puede interesar: Los equipos de la Liga BBVA MX que buscarían Reus