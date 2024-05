Israel Castro: “Pumas tiene más presión por la sequía que atraviesa”

Tras cumplirse más de una década del último título de los Pumas, uno de sus últimos referentes admite que esta sequía de campeonatos genera presión para la institución.

El ex futbolista mexicano Israel Castro es una voz autorizada por pertenecer al último equipo universitario que levantó el trofeo de monarca del balompié azteca cuando se coronaron en el lejano Clausura 2011 en la final ante Monarcas Morelia.

Pumas corre con una presión extra

Lo que ha aumentado los señalamientos contra el conjunto de la UNAM debido a que es el club de los llamados ‘grandes’ de la LIGA BBVA MX que más tiempo lleva sin ser campeón.

“La presión en equipos como Pumas, Cruz Azul y Chivas, en donde me tocó estar, en el caso de América, siempre hay, cada torneo existe, un poco más o un poco menos, eso nunca va a dejar de existir”, señaló en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

Israel Castro conoce mejor que nadie el interior del conjunto auriazul, ya que fue canterano y además presume cuatro títulos de la Primera División con los ‘Felinos’.

“Al menos los medios de comunicación siempre están hablando de estos equipos, por ejemplo en Pumas con Hugo Sánchez era muy mediático, eso generó muchas situaciones de presión, también tuvimos un periodo en donde estuvimos a punto de descender, llega ‘Tuca’, levanta”, recordó.

Castro, marcó las falencias de Pumas en el último tiempo



El ex mediocampista mexicano analizó los motivos por los que el conjunto de la UNAM se ha alejado de los primeros planos en el campeonato mexicano.

“Es complicado saber qué está pasando en los Pumas por no estar ahí, es complejo como cualquier cosa en la vida, hay muchos factores que intervienen en ser campeones, aquí entra qué planificación tienen, qué objetivos tienen, a lo mejor son económicos, es sacar jugadores, a lo mejor están pasando por algún proceso”, cuestionó.

Finalmente Israel Castro apuntó cuál puede ser la fórmula para que los ‘Felinos’ regresen a ser unos fuertes contendientes de la LIGA BBVA MX, como en su momento lo hicieron para ganar el bicampeonato con Hugo Sánchez como técnico.

“Soy de la idea de que hay que llevar procesos largos, obviamente con un objetivo definido, entonces no saber qué pasa en cada lugar es complicado, a mí me tocó en el 2004 en donde me parece que había un proceso, hay continuidad, había cantera y una base de jugadores”, concluyó.

