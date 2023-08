Israel Reyes habla sobre su ausencia en la Selección Mexicana

De la más reciente convocatoria de la Selección Mexicana, una de las ausencias más comentadas fue la del defensor del América, Israel Reyes, quien no oculta la frustración que le provoca haber sido omitido por el director técnico del combinado, Jaime Lozano.

Mis Tres Vidas | Documental Luis García, Capítulo 5: Selección Mexicana

En charla con los medios de comunicación previo al partido contra Cruz Azul, el zaguero central explicó cuál es su sentir a partir de lo anterior.

“Obviamente duele, porque siempre trabajo para eso, para estar ahí. Creo que es lo más alto para lo que me preparo; en la Selección Mexicana, cualquiera desea estar. Ha sido una semana en la que los temas físicos, sobre todo, me habían estado costando y, de alguna forma, quise estar con el equipo por lo que tenía”, dijo.

Te puede interesar: La alineación que Jaime Lozano mandaría para el México vs Australia en septiembre

Para superar el difícil momento, el elemento surgido del Atlas apeló a la autocrítica y admitió que su nivel en el presente torneo está lejos de ser el óptimo.

“Obviamente, sé que no fueron los partidos más espectaculares que me ha tocado jugar y tuvo que ver en esta convocatoria”, reflexionó.

Reyes apunta a la Copa del Mundo 2026

Por la cercanía de la Copa del Mundo del 2026, que albergarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá, Reyes manifestó cierta urgencia para retomar la forma futbolística que lo caracterizó, especialmente, durante su paso por el Puebla.

“Trabajo para eso. Hay dos formas y, si me rindo ante este tipo de situaciones, no hay más para decir, pero me motiva bastante. Desde años anteriores, trabajé para esto y está a nada ya el Mundial, a un par de años y quiero estar”, sentenció.

Te puede interesar: Selección Mexicana: La afición se pregunta por la ausencia de Julián Quiñones en la convocatoria

El futbolista de 23 años de edad ha sido blanco de fuertes críticas desde que arribó al Nido de Coapa; sin embargo, también ha sido arropado por un sector de la afición azulcrema y, para ellos, emitió un mensaje de gratitud.

“Les agradezco, porque mucha gente me ha apoyado. A pesar de todo y de que obviamente hay críticas, me enfoco en eso, en la gente que siempre me apoya. Siempre hay más cosas buenas que malas, me enfoco en esas cosas y simplemente las tomo así”, finalizó.