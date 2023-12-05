¡Termina el encuentro con empate a un gol. Al Nassr culmina la fase de grupos como primero con 14 unidades y el Istiklol culmina en el último puesto con tres unidades.

Minuto 50: ¡GOOOOOL! Abdulrahman Ghareeb anota para el Al Nassr.

Minuto 32: ¡GOOOOOL! Alisher Dzhalilov anota para el Istiklol.

¡COMIENZA EL ENCUENTRO!

El equipo saudí de de Al Nassr, donde juega el astro portugués Cristiano Ronaldo, visita al Istiklol en el Estadio Dushambé Central de Tayikistán en partido correspondiente a la jornada 6 del Grupo E de la AFC Champions League.

Al Nassr es primero en su grupo sumando 13 unidades en 5 partidos disputados. Por su parte, Istiklol es el último del grupo E con solamente 2 unidades en 5 encuentros.

Los otros dos equipos que integran esta agrupación son el Persepolis (8 puntos) y Al-Duhail (4 puntos).

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El duelo está programado para comenzar a las 10:00 horas tiempo del centro de México.

Cristiano Ronaldo ha mostrado un gran nivel de juego y un excelente rendimiento, además es el goleador de la Liga de Arabia Saudita con 12 tantos.

Alineaciones del Istiklol vs Al Nassr

Istiklol: Yatimov, Dzhalilov, Novoselec, Gogoua, Kamolov, Karomatullozoda, Nazarov, Qurbonov, Beganovic, Panjshanbe y Sebai. DT: Igor Cherevchenko.

Al Nassr: Al Aqidi; Boushal, Alamri, Laporte, Madu; Brozovic, Al Najei; Otavio, Mané; Yahya, Ghareeb. Najjar, Al Fatil, Al Ghannam, Al Khaibari, Al Naji, Al Sulaiheem, Boushal, Ghareeb, Madu, Maran y Qasem. DT: Luis Castro.