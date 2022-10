Isurus cierra su participación en Worlds 2022 con victoria

Terminó el cuarto día de competencias de Worlds 2022 y con ello se firmó el cierre de la fase de Play In del campeonato, celebrado por primera vez en la Ciudad de México donde el equipo del Tiburón fue eliminado del magno evento con un récord 1-4 aún y con su posición de local.

La victoria llegó para el Tiburón, Isurus venció por un margen pequeño a Estambul WildCast de Turquía. Los representantes de nuestra región arrancaron fuerte consiguiendo las primeras bajas a su favor con una combinación de sangre azteca entre Grell y Seiya. Ya en juego medio IW buscó teamfights y ganó en algunas ocasiones, sin embargo el combinado argentino compuso el camino y terminó consiguiendo su primer juego ganado en la justa mundialista.

Te puede interesar: El significado de la indumentaria de Isurus Gaming para Worlds 2022

Grítalos México, grítalo Latam🇲🇽



Nuestro representante se despide de #WorldsxAzteca con victoria frente a IG de Turquía.💥#AumentaTuVoltaje @VoltMexico pic.twitter.com/G2AVrmT8iB — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) October 3, 2022

Participación de Isurus Gaming en Worlds 2022

Isurus Gaming debutó en contra del seed 4 de la LEC, MAD Lions. El combinado argentino comandado por la sangre azteca de Seiya, Grell y Gavotto, y los imports coreanos ADD y Jelly iniciaron imponiendo condiciones en la grieta del invocador, sin embargo el juego se inclinó a favor de los de Europa quienes terminaron por dominar y conseguir el primer punto a favor.

El segundo encuentro sería contra el subcampeón de Taiwán, Saigon Buffalo. Pese a las esperanzas de la fanaticada de dar la sorpresa en Plaza Artz, ubicada al sur de la Ciudad de México. Los dirigidos por Ukkyr fueron finalmente superados por el Búfalo, que con el Pentakill de Shogun explotaron los cristales de los latinos al minuto 29.

Isurus Gaming no tuvo más opción de plantarle cara al actual campeón del Mid Season Invitational de este año, sin embargo los chinos de Royal Never Give Up no tuvieron piedad de nuestros representantes en la grieta del invocador y con 33 asesinatos, 11 torretas y una diferencia de 23K de oro.

Te puede interesar: El rapero Lil Nas X es el nuevo presidente de League of Legends

23 minutos le bastó a DRX para que la cuarta cita Isurus gaming terminará en la cuarta derrota consecutiva de los representantes de la LLA. Estos dos últimos rivales de ISU demostraron una gran superioridad mecánicamente en el juego ante y los demás rivales en los primeros 3 cuatro días de Worlds.

Siguientes Fases de juego de Worlds 2022

Fase de Grupos está programada del 7 al 10 y del 13 al 16 de octubre en el Hulu Theater en Madison Square Garden, Nueva York.

Los cuartos de final serán del 20 al 23 de octubre en el Hulu Theater en Madison Square Garden, Nueva York.

Las semifinales comenzarán del 29 al 30 de octubre en el State Farm Arena en Atlanta, Georgia.

La Gran Final será celebrada el 5 de noviembre en el Chase Center en San Francisco, California.