Itzel González deja la Liga BBVA MX Femenil y se va al Sevilla

La Liga BBVA MX Femenil vuelve a dar la sorpresa y nos demuestra la evolución que ha logrado en los últimos años por segunda ocasión en la misma ventana de transferencias una jugadora mexicana abandona el máximo circuito para emigrar a Europa, estamos hablando de Itzel González, arquera que se va al Sevilla.

Por medio de las redes sociales del club español informaron de la llegada de la portera de 27 años. Itzel hizo toda su carrera en México defendiendo los colores de Tijuana desde el Apertura 2017 hasta el Clausura 2022 donde llegó a disputar 2 compromisos, siempre fue titular en la escuadra fronteriza.

En el video aparece también el jersey de Jesús “Tecatito” Corona quien acaba de llegar al Sevilla varonil en este mismo mercado de fichajes. En la misma ciudad estarán viviendo 4 futbolistas mexicanos; Andrés Guardado, Itzel, Tecatito y Diego Lainez en la espera de lo que pase con el en estos últimos días, es decir si cambiará de equipo o no.

Itzel será la segunda arquera mexicana que juegue en este equipo la primera fue la veterana Pamela Tajonar quien ahora milita en el Villarreal y estuvo una temporada con el Barcelona Femenil.

La palabra de Itzel en su llegada a Sevilla

“Yo vengo de jugar, no he parado y lo más importante va a ser adaptarse lo más rápido posible. Más que nada estoy super lista de aprender de todas las compañeras de equipo y del cuerpo técnico, me gusta ser una portera atrevida que aporte mucho al equipo en lo que necesite, ser buena líder y comunicarme bien en el terreno de juego, estando siempre atenta a cualquier balón. Vengo a aportar lo que sé, pero más que nada a aprender de todo el equipo, ayudar a que siga creciendo. Me emociona muchísimo ser parte de él, seguro que vamos a lograr grandes cosas, ojalá sigamos ganando partidos siendo parte de una muy buena temporada”



¿Qué otras jugadoras de la Liga BBVA MX Femenil han emigrado a Europa?

