Excampeón de goleo con Toluca regresa a México buscando revancha

Si de delanteros se trata, Toluca un el equipo que tiene todas las credenciales para hablar del tema. A lo largo de su historia, los ‘Diablos’ han contado con grandes figuras como José Saturnino Cardozo, Héctor Mancilla, José Manuel Abundis, Vicente Sánchez, entre otros.

Dentro de ese repertorio de nombres, no podemos olvidar el de Iván Alonso, quien desafortunadamente salió por la puerta de atrás del cuadro de Metepec. En los torneos Apertura 2011 y Clausura 2012, consiguió el título de goleo del futbol mexicano. La razón de su salida fue ‘un problema cardiaco’ , el cual, le impedía jugar con el equipo por la altura de la ciudad. Ahora, el uruguayo volverá a México.

Iván Alonso será Director Deportivo de Pachuca

El nuevo trabajo que desempeñará Alonso en el futbol mexicano será como director deportivo de los Tuzos de Pachuca. De la mano del técnico Guillermo Almada, buscarán hacer del cuadro de la ‘Bella Airosa’ un equipo competitivo, que regrese a los primeros lugares del futbol mexicano.

Alonso habló de la revancha que tiene pendiente:

“Soy un afortunado de poder volver. Cuando te vas con esa espinita... un lugar donde me sentía muy bien. Cuando llegué a los 33 años todo mundo decía que Toluca había fichado a un veterano y me volví a demostrar de lo que uno es capaz y revertir esas críticas en elogios” Alonso para mediotiempo.com

Además, remató con que cumplió su promesa de volver:

“Yo dije ‘algún día voy a volver’ y 10 años después me dan la oportunidad de tener un nuevo desafío y volver a un país donde dejé una bandera que dice ‘quiero volver’, se me dio y lo quiero aprovechar. Ojalá cumpla con las expectativas”. Alonso para mediotiempo.com

Iván Alonso se retiró en 2020 como futbolista profesional

El artillero uruguayo anunció su retiro como futbolista profesional en 2020 de manera informal, pues no quiso hacer ningún partido de despedida, ni convocó a conferencia de prensa.

Alonso pasó por un medio del país charrúa y ahí, hizo el anuncio:

“No juego más al fútbol. Ya está... No lo anuncié, no lo hice oficial, simplemente porque no me pareció necesario”, explicó el exchoricero, a quien le quedó una espinita clavada por no retitarse en su querido Nacional de Montevideo.