Iván Alonso ‘responde’ tras castigo de la comisión disciplinaria

El Director Deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso, se encaró con Miguel Herrera el pasado martes 30 de enero del 2024 al finalizar el partido de Cruz Azul vs Tijuana. Ambos tuvieron que ser separados pero sí fueron varias ofensas que se dijeron entre ambos.

Al final, Iván detalló que no iba a dejar que nadie le faltará al respeto al club, jugador, entrenador, o cuerpo técnico que forme parte de la institución.

El jueves 1 de febrero del 2024, la Comisión Disciplinaria lanzó un comunicado donde detalló la sanción para Iván Alonso y Miguel ‘Piojo’ Herrera. El organismo decidió castigar a ambos con una sanción económica pero Iván Alonso terminó siendo inhabilitado por un mes.

“Tanto Alonso como Miguel Herrera reciben sanción económica por trasgredir el Reglamento de Sanciones de la FMF”.

El Director Deportivo no va a poder involucrarse directamente con las actividades de Cruz Azul, no puede participar en cursos de la FMF, ni ingresar a la cancha, terreno de juego, vestidores, túneles de acceso a cancha, área de servicio médico, control de dopaje, zona de autobuses, área de prensa ni zona mixta, es decir, el directivo no puede mantenerse cercano al equipo a lo largo del mes que dura su inhabilitación.

El mensaje de Iván Alonso

Iván Alonso decidió mandar un mensaje en sus redes sociales luego de recibir la sanción de la FMF. Una página de Twitter que lleva el nombre de Cruz Azul Fuerzas Básicas, subió una foto del Director Deportivo con el uniforme de Cruz Azul y comentó “Tu casa”. Iván decidió compartir la publicación y responder con “Mi casa” agregando un corazón azul.

