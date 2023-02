Ivana Knoll: “No todo es dinero, me importa la reputación”

Croacia fue protagonista en el mundial de Qatar 2022 por dos situaciones, su combativo nivel de juego y por Ivana Knoll, una modelo aficionada que rompió las redes sociales por su belleza y su desafiante vestimenta en la cultura catarí.

“La Novia del mundial” reventó sus redes sociales al volverse viral en el mundo, siendo entrevistada por la prensa internacional, y sobre todo por incrementar con números de locura sus redes sociales. Ivana Knoll tiene en Instagram más de 3.500.000 millones de followers. Y cada publicación que realiza la modelo genera un número impresionante de reacciones, lo que le ha generado diversos patrocinios de distintas marcas.

¿Only Fans de Ivana Knoll próximamente?

Ivana Knoll habló en entrevista para Michael Babcock y Lucas Widman, la modelo reconoció que recibió muchos mensajes en sus redes sociales para vender contenido a través de la plataforma Only Fans, propuestas que declinó porque, de acuerdo con sus palabras “no todo es dinero”.

“He recibido alrededor de 10 llamadas al día y 20 correos electrónicos de agencias que intentaban ponerme en OnlyFans”, reconoció Ivana Knoll en entrevista., quien además mantiene una línea de trabajo “La mayoría de las veces no tomo todo lo que me ofrecen, porque me gusta trabajar con marcas que me gustan, y no hay muchas; me gusta presentar lo que realmente me gusta, y no sólo por lo que me pagan”, sentenció la modelo.

La modelo croata aseguró que no siempre lo más importante radica en la ganancia económica.

“No condeno, pero no soy ese tipo de persona. No es para mí. Traté de explicar que no siempre se trata de dinero, me importa la reputación. No pienso en un OnlyFans por ahora”, dijo Ivana Knoll en entrevista.

Desafió a Qatar en el Mundial

Cabe recordar que Ivana Knoll se hizo viral en el Mundial de Qatar 2022 por su forma de vestir en los partidos de Croacia, com pantalón rojo entallado, y corpiño con los cuadrados rojos y blancos de la bandera de su país.

Una de las imágenes más famosas fue cuando la modelo croata estaba bajando las escaleras y muchos aficionados árabes sonreían, celular en mano, mientras ella descendía. Rápidamente se cuestionó la doble moral en una región donde las normas respecto a los códigos de vestimenta con las mujeres es muy estricta.