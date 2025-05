Costó más de 130 millones de dólares, fue estrella de la Premier League y no lo tienen en cuenta

Unas de las estrellas de la Premier League podría tener los dias contados en su actual club, ya que su entrenador Pep Guardiola lo tiene prácticamente olvidado, por lo que pudiera abandonar al Manchester City.

Te puede interesar: VIDEO: Tragedia en celebración del Liverpool por atropellamiento múltiple

El futuro de Jack Grealish en el Manchester City vuelve a ponerse en duda tras una temporada en la que su protagonismo ha quedado por debajo de lo esperado para un fichaje de 100 millones de libras. A continuación, los puntos clave de esta posible salida:

Resumen: Al Fateh SC 3-2 Al Nassr FC | Jornada 34 | Liga Saudí 2025

Jack Grealish y su poca actividad en la 2024-2025

En la Premier League 2024-2025, Grealish ha tenido actividad en 20 encuentros, recogiendo un total de 1,521 minutos en todas las competiciones, muy por debajo de los promedios de otras campañas con el club.

Su contribución ofensiva se ha limitado a un gol y una asistencia en liga, dejando claro que no ha tenido la continuidad ni el impacto deseados.

¿Grealish borrado por Guardiola?

Para el partido final de la temporada contra el Fulham, Guardiola decidió prescindir de Grealish en la convocatoria, una señal contundente de que no formaba parte de sus planes más inmediatos. Esa decisión coincidió con la emergencia de otros extremos jóvenes y con una exigencia de plantilla más ajustada por parte del técnico.

Además, en la final de la FA Cup contra el Crystal Palace, Guardiola optó por dar minutos a la joven promesa Claudio Echeverri antes que al experimentado inglés, reforzando la sensación de que Grealish no entra en el núcleo duro del proyecto.

En boca del propio entrenador, la situación del media punta queda cristalina: “Fue cuestión de elegir. Los últimos dos meses, mes y medio, siempre había cinco o seis jugadores en casa, y esta vez me decidí por ellos. No más. Por supuesto que Jack tiene que jugar. Es un jugador increíble que tiene que jugar al fútbol cada tres días. No ha ocurrido esta temporada ni la pasada. Tiene que hacerlo. Con nosotros o en otro sitio. Es una cuestión de Jack, su agente y el club”, comentó Pep Guardiola.

¿Cuánto tiempo de contrato le queda a Jack Grealish con el Manchester City?

Con dos años más de contrato, el club no está obligado a desprenderse de él, pero un préstamo con opción de compra podría aligerar masa salarial y dar al jugador el protagonismo que reclama.

Te puede interesar: ¿La mejor Liga del mundo? Termina la Premier League con 9 equipos clasificados a Torneos Europeos