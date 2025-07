El primer jugador que estaría suspendido para el inicio del Mundial de 2026

Para la Copa del Mundo 2026, ya hay un jugador que se perdería el primer partido con su Selección al recibir una tarjeta roja en su último encuentro oficial de cara al Mundial 2026.

El futbolista que esta condicionado y se perdería el primer partido es Jacob Shaffelburg, futbolista de la Selección de Canadá. La selección de la hoja de maple, al ya estar clasificada a la Copa del Mundo 2026 por ser anfitriona, no tiene más partidos oficiales luego de ser eliminado en la Copa Oro 2025 por Guatemala.

Jacob Shaffelburg fue expulsado en el encuentro ante Guatemala cerca de finalizar el primer tiempo. Al ver la tarjeta roja, se perderá el siguiente partido oficial de Canadá, pero el siguiente encuentro oficial será el primer juego de la Selección en la Copa del Mundo.

En caso de que Jacob Shaffelburg sea convocado por Canadá, no podrá jugar el primer partido del Mundial 2026.

45+5’ - Shaffelburg is sent off with a second yellow. 🟥

Shaffelburg est expulsé après un deuxième carton jaune. 🟥

🇨🇦 1-0 🇬🇹 #CANMNT

— CANMNT (@CANMNT_Official) June 29, 2025