Jimmy Lozano: “Cuando el mexicano está ante la adversidad es cuando mejor responde”

Jaime Lozano y la Selección Mexicana salieron golpeados del duelo ante Venezuela luego de una dura derrota. El estratega mexicano se mantiene firma y confiado de cara al último duelo de la fase de grupos ante Ecuador.

“Cuando el mexicano está ante la diversidad es cuando mejor responde. “Nosotros veíamos desde la banca el equipo bien. Creo que jugar con dos puntas nos iba a condicionar bastante, por eso metí a Vega y Memo Martínez”, dijo el DT de México.

Por otro lado, Lozano se animó a hablar sobre el penal fallado por Pineda y el estatus César Montes.

“A mí no me gusta poner un cobrador oficial, que lo tire quien tenga más confianza. Aún no sé el estatus de César Montes, desconozco si podremos contar con él para el siguiente partido”, sentenció el técnico de México.

El combinado nacional sufrió por la falta de gol en el duelo ante La Vinotinto.

“La verdad es que hay momentos de tensión máxima, después del gol, jugamos como debemos jugar cada minuto, tener contundencia es lo que necesitamos, es lo que te enseña una competencia como esta, tenemos que dar el máximo y no podemos hacer esto, porque al final lo pagas caro. Creo que es parte del juego. Hoy le tocó fallar y tiene el respaldo de todo el equipo”, dijo Luis Romo.

México deberá sacudirse si quiere sacar una victoria ante Ecuador que le dé el boleto a la siguiente fase.

“La verdad es que es un sabor muy amargo, porque lo intentamos todo el partido. Yo creo que con eso me quedo, con las ganas del equipo de luchar y de revertir la situación, nos faltó contundencia, ellos aprovecharon su estilo de juego, que era echarse atrás y hacernos daño. Tenemos que estar pensando en recuperarnos y ponernos a punto para este siguiente juego. Falta un partido, no tenemos que pensar que esto ya se acabó. Nos duele, pero vamos a buscar revertir esto y buscar un triunfo”, sentenció Luis Chávez.