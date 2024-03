La BRUTAL declaración de Jaime Lozano sobre su portero titular: ¿Ochoa o Malagón?

La Selección Mexicana empezará su actividad del 2024 contra Panamá: el combinado tricolor buscará un boleto a la final de la CONCACAF Nations League. Para el compromiso ante los canaleros, Jaime Lozano convocó a tres porteros: Guillermo Ochoa, Luis Ángel Malagón y Julio González; ahora, ya se habría definido al titular para el compromiso.

Previo al partido, Jaime Lozano ofreció una conferencia de prensa donde fue cuestionado sobre la competencia interna por el puesto titular en la portería, donde revivió el proceso olímpico previo a Tokyo 2020, entre Guillermo Ochoa y Luis Ángel Malagón, donde la Selección Mexicana consiguió la medalla de bronce.

“Estamos a dos partidos de poder levantar una copa": Jaime Lozano

Las declaraciones de Jaime Lozano sobre la competencia interna entre Luis Ángel Malagón y Guillermo Ochoa

“Sé lo que me puede dar (Luis Ángel Malagón). Me ha tocado, y es uno de los dos o tres que me ha tocado ver durante proceso olímpico, que más crecimiento ha tenido sin duda alguna, es uno de ellos, porque empezó siendo el cuarto o quinto y terminó siendo el uno, pero después nos reforzamos con Memo (Ochoa) y terminó siendo el dos”, fueron las palabras de Jaime Lozano sobre dos de los tres porteros dentro de la convocatoria para el Final Four de la CONCACAF Nations League.

A partir de sus palabras se podría interpretar que Guillermo Ochoa sería el portero titular para enfrentar a Panamá en las semifinales de la CONCACAF Nations League; sin embargo, será minutos antes cuando se confirme al elegido por Jaime Lozano para ocupar el puesto bajo los tres postes del Estadio AT&T de Dallas, Texas.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver EN VIVO la semifinal de la CONCACAF Nations League: México vs Panamá?

El próximo jueves 21 de marzo, en punto de las 20:10 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana, podrás disfrutar de la semifinal de la CONCACAF Nations League: México vs Panamá a través de la señala de Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: sitio web y aplicación oficial.

