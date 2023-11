Jaime Lozano: “Nos faltó mentalidad”, tras derrota vs Honduras

Para el director técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, la derrota frente a su similar de Honduras —por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf— tiene sólo una explicación y la compartió al término del partido en Tegucigalpa.

“Nos faltó mentalidad. Normalmente es eso. Lamentablemente, es un mal que nos aqueja, que tenemos que mantener la mentalidad y rendir a nuestro máximo sin importar el rival y el lugar donde juguemos”, dijo.

Honduras fue superior, dice el Jimmy Lozano

El estratega nacional no pretendió ocultar el desarrollo del encuentro y las tendencias que de él se apropiaron: “Honduras fue superior, fueron contundentes. Buscaremos mejorar y seguramente lo vamos a hacer porque vamos a casa. Haremos un mejor partido”.

El ‘Jimmy’ hizo referencia a algunos factores que, considera, pesaron para inclinar la balanza en favor del cuadro catracho y no ocultó su anhelo de disputar el juego de vuelta.

“Yo creo que es un poco el entorno, es un futbol muy físico. Aquí es lo que más nos pesa, dejan correr mucho las acciones. Lo emocional no es que pese, pero no supimos mantener. Tampoco es que nos estuvieran superando, nosotros intentamos sacar la pelota, pero no encontramos soluciones. Venir a Centroamérica no es fácil; lamentablemente, no dimos la mejor cara, el equipo tiene una espina clavada, pero ya queremos que sea martes”, explicó.

Al tiempo que auguró un cotejo ‘distinto y seguramente con otro resultado’, el entrenador mexicano reprobó el hambre que sus comandados mostraron e hizo una crítica al desempeño colectivo de su escuadra.

“Ningún equipo nos puede ganar en ambición si estamos vistiendo la camiseta nacional; fuimos superados, fallamos todos, fallaron ellos; después, es un tema de convencimiento personal. Estos escenarios son complicados. No nos adaptamos. Hoy nos salimos de lo que somos, por la desesperación cada jugador quería ayudar con su idea y eso no puede volver a pasar”, sentenció

