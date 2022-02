Jaime Lozano preocupado por la falta de contundencia en Necaxa

Jaime Lozano no tuvo el debut deseado en casa como director técnico de Necaxa. Los Rayos fueron vencidos 0-1 por León en el Estadio Victoria. A pesar de tener mayor número de jugadas de riesgo, el duelo fue decidido por un penal cometido por una mano dentro del área del defensor necaxista, Fabricio Formiliano. Por lo que el entrenador hidrorrayo sabe que tiene que trabajar en la contundencia

“Generamos, la toma de decisión en la última zona nos pesó un poquito en el primer tiempo. Nos está costando cerrar la portería, en dos partidos hemos hecho penales y en los últimos tres partidos nos hemos ido abajo en el marcador. Cota hizo lo que tenía que hacer sacó tres muy claras para nosotros, creo que merecíamos un poco más.” Comentó “Jimmy” Lozano en conferencia de prensa

Los “Rayos” tuvieron siete disparos a puerta, quien evitó el gol en dichas ocasiones fue el arquero de León, Rodolfo Cota. Fue en la primera mitad cuando Necaxa pudo incluso adelantarse en el marcador antes de que los esmeraldas anotaran.

“Siempre he pensado que en los partidos hay momentos y cuando tienes el momento hay que reflejarlo en el marcador. De nada sirve jugar mejor que el rival, por 20, 30 minutos si no lo reflejas en el marcador. El rival también tendrá su momento, como pasó en esta ocasión, el tiro del Chapo de muy lejos que hace un atajadón Malagón y el penal. Luego no recuerdo a Malagón participando en más de peligro y si recuerdo a Cota en múltiples jugadas. Tenemos que seguir trabajando esto. A levantar la cara, no nos vamos contentos porque queríamos ganar.” Dijo el técnico rojiblanco

Lozano se presentó ante su público en Aguascalientes

Además, el director técnico del cuadro hidrocálido agradeció el apoyo en su primer partido como técnico en su propia casa. Sin embargo, sabe que tiene que dar victorias para que los fanáticos rojiblancos se acerquen aún más al equipo.

“Contento de estar en casa, tenemos que ser un equipo que se fortalece y saca puntos en casa, esa es la realidad. Agradezco a la afición el apoyo, que tiene que verse reflejado en medida que el equipo de todo lo que tiene, que tenga orden, ambición, que tenga ilusión y muchos deseos. Si la gente ve eso en su equipo y se siente orgullosa del equipo que está representando sus colores, el apoyo lo tendremos siempre” Finalizó Lozano

En la doble jornada, Necaxa enfrentará a Mazatlán en Aguascalientes, duelo esencial para que los Rayos se mantengan en puestos de repechaje.