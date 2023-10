A muchos aficionados, los tomó por sorpresa ver a Raúl Jiménez salir como titular para el partido en el que la Selección Mexicana se impuso a su similar de Ghana; sin embargo, la decisión fue previamente meditada por el director técnico del combinado, Jaime Lozano, quien reveló sus motivos para decantarse por el ariete el Fulham.

“Traje tres grandes delanteros, lo hablé hace unos días. ¿En qué basé mi decisión? En el rival, en el momento de Raúl, en lo que me mostró Raúl los dos partidos anteriores. Él hizo tres goles en dos partidos y no es porque sea él quien lo haya hecho, pero me parece que los dos que vinieron la vez pasada (Santiago Giménez y Raúl), ahora que se suma Henry (Martín), es una bonita competencia y sí, la intención es prepararnos”, dijo el ‘Jimmy’ en conferencia.

Jaime Lozano busca fortalecer la compesencia interna en la Selección Mexicana

Con el ejemplo anterior, el estratega aseguró que fortalecer la competencia interna se ha convertido en un pilar y en una prioridad de su gestión, por lo que adelantó que habrá modificaciones para el choque contra el representativo de Alemania.

“Estos partidos claro que salimos con la intención de hacerlo lo mejor posible, de llevarnos un muy buen resultado. Queremos ir creciendo paso a paso, no queremos dar un partido bueno y otro regular, queremos dar pasos sólidos en este proceso, construir un buen equipo de jugadores que puedan exponer sus cualidades. Seguramente haremos algunos cambios para lo que viene con Alemania, uno trata de mover las piezas de acuerdo a los rivales y fomentar esta competencia”, expuso.

Dentro del plano individual de la escuadra que comanda, el entrenador mexicano también hizo referencia al gol con el que Hirving ‘Chucky’ Lozano abrió el marcador ante el equipo africano y dio a conocer lo que piensa del momento que el atacante atraviesa.

“Es lo que hemos visto de Hirving durante muchísimos años, muchísima entrega. Me gusta lo que he visto todos los días, es alguien que se nota muy comprometido, que quiere ayudar al equipo, que quiere ayudar a la selección, quiere hacer un proceso ganador y sobre todo, llegar al mundial a disfrutar y a hacer las cosas mucho mejor de lo que pudieron salir recientemente. Estoy también contento de que haya anotado, porque es un jugador que lo disfruta, que la gente lo quiere mucho y es un gran referente de la Selección”, sentenció.

