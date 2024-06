Jaime Lozano asegura que ‘Santi’ Giménez “no debe obsesionarse por meter goles”

La Selección Mexicana de Jaime Lozano ya piensa en su enfrentamiento ante Venezuela en la Joranda 2 de la Fase de Grupos en la Copa América 2024, duelo donde chocarán dos combinados que triunfaron en su debut. El ‘Jimmy’ habló ante los medios de comunicación horas antes de saltar al terreno de juego del SoFi Stadium en Los Ángeles, el director técnico aprovechó para lanzar flores en dirección de Santiago Giménez.

Sucede que el delantero del Feyenoord no ha podido replicar el éxito que vive en la Eredivisie cuando se pone la elástica de México, situación que no ha pasado desapercibida ante los ojos de la afición. Sin embargo, Lozano pidió calma y aseguró haber hablado con el delantero ex del Cruz Azul sobre el tema, pidiéndole que no pierda la calma ante la falta de gol.

“Me parece que hay partidos en los que no le hemos podido generar tantas opciones como quisiéramos y recientemente el último que tuvimos creo que las opciones más claras fueron llegando de segunda línea, como fue el gol, el gol es de un contención pasando a un lateral, dado que ellos, Jamaica se metía mucho atrás y creo que con tres defensas centrales”, mencionó Lozano ante los micrófonos.

‘Santi’ partió como titular frente a los caribeños en el NRG Stadium de Houston pero fue sustituido al 68' y en su lugar ingresó Guillermo Martínez. La última vez que rompió las redes enemigas en un partido con el representativo azteca fue en la final de la Copa Oro contra Panamá, cuando su gol le dio el trofeo a los mexicanos.

"Él debe estar tranquilo, hablé de esto con él y debe estar tranquilo, de fluir, no obsesionarse por meter goles. Nos ayuda mucho cuando no tenemos el balón y eso es importante para el grupo. Él tiene que disfrutar esta Copa y es evidente que la adaptación y el gran paso que ha tenido con su equipo en Europa es lo que todos esperamos”, sentenció el mandamás de la Selección.

