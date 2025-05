Jaime Munguía reacciona ante la prueba positiva a sustancia prohibida; afirma ser un peleador limpio

El boxeador mexicano Jaime Munguía e involucrados en la última pelea sucedida el 4 de mayo en Arabia Saudita, fueron notificados sobre un resultado positivo a una sustancia prohibida encontrada en una prueba del tijuanense, ante lo que el peleador ha reaccionado en un comunicado y un video en el que se dice un deportista limpio y dispuesto a aclarar en todas las instancias lo sucedido.

Jaime Munguía, de acuerdo a una agencia antidopaje, dio positivo a metabolitos de testosterona de origen exógeno, una sustancia prohibida en el deporte.

Este resultado que corresponde a lo encontrado en la prueba A, puede ser apelado en este caso por Jaime Munguía abriendo una prueba B para encontrar si tiene resultado positivo o negativo.

El comunicado de Jaime Munguía y su promotora sobre el resultado anunciado este jueves

Para difusión inmediata

Declaración de Jaime Munguía sobre el resultado adverso reportado en su prueba antidopaje

A lo largo de mi carrera en el boxeo me he sometido a innumerables pruebas antidopaje y nunca he dado positivo. Fui examinado dos veces durante el campamento y ambos resultados fueron negativos, por lo que ha sido una gran sorpresa para mí recibir esta notificación sobre un hallazgo adverso

Varios expertos me han explicado que existen múltiples formas en las que se produce una contaminación y estoy dispuesto a someterme a cualquier prueba retroactiva presente y futura para demostrar que siempre he sido un atleta limpio.

No haré más comentarios sobre este tema hasta que este proceso haya concluido con los resultados de la Prueba B.

ha sido una gran sorpresa para mí recibir esta notificación sobre un hallazgo adverso

Jaime Munguía, rompe el silencio en video divulgado en sus redes sociales

El boxeador Jaime Munguía quien derrotó en Riyadh, Arabia Saudita a Bruno Surace , habló en un video sobre lo sucedido y descartó estar metido en una situación de ese tipo y reiteró su disposición a someterse a pruebas para demostrar su inocencia.

Los saluda su amigo Jaime Munguía, estoy sorprendido como ustedes, por lo de la prueba antidopaje, la verdad es que yo me siento muy tranquilo y muy seguro de mi preparación y mi suplementación y todo lo que hice

Solamente decirles a todos que yo soy un atleta limpio que la verdad que no temo de nada porque sé que he hecho las cosas bien entonces aquí estoy dispuesto a hacerme todas las pruebas que sean necesarias para demostrar que estamos limpios, que soy un atleta como ya se los dije. Aquí estamos para echarle para adelante.

Su amigo Jaime Munguía

Lo que viene para Jaime Munguía relacionado al tema del positivo

Jaime Munguía y su equipo esperan que se descubra la prueba B, para saber el resultado que arroje, esperando que sea negativo y se pueda esclarecer el asunto.

Además Munguía como dijo está dispuesto a hacerse pruebas y demostrar que no ha incurrido en una conducta que se considere antideportiva y en la que busque sacar ventaja de algún tipo.