Jaime Munguía rompe el silencio y promete volver más fuerte

El boxeador mexicano Jaime Munguía, quien cayó el sábado en Tijuana, enfrentando a Bruno Surace, rompió el silencio en redes sociales la noche del martes, aceptando errores pero recalcando que volverá más fuerte.

Surace, un francés de 26 años invicto y que nunca había peleado en el extranjero, saltó a la fama internacional, al soltar un volado de derecha sobre Munguía, mandándolo a la lona para ganar por nocaut.

Munguía sumó su segunda derrota en su carrera y la primera por nocaut y cerró un año de altibajos, muy productivo y seguramente al haber enfrentando a John Ryder, Canelo Álvarez , Erik Bazinyan y Surace, de mucho aprendizaje.

El mensaje integro de Jaime Munguía tras caer ante Surace

“Antes que nada, quiero felicitar a Bruno por su victoria.

Para mi gente, estoy muy agradecido por su apoyo incondicional, no hay que estar triste, hay que seguir trabajando porque queremos hacer historia, me salió muy grande el costo por un pequeño error, pero, mi gente esto es box, no subimos al ring a darnos caricias, subimos con el hambre de sobresalir, de gustar, de ser campeones del mundo, de ganarle a los mejores. Este tropiezo en vez de darnos para abajo, hizo que nos diéramos cuenta de lo que estamos haciendo mal y creanme que vamos a corregir cada detalle, no soy una persona que se justifique ni que le guste andar buscando pretextos y culpable.



Me gusta demostrar con hechos y no con palabras.

Agradecido con mi equipo de trabajo y con cada uno de ustedes que estuvo al pendiente de la pelea, gracias a los que nos acompañaron a la función y a todo aquel que prendió la tele para vernos pelear.

Por lo pronto a disfrutar la familia, fue un año largo y cargado de trabajo y no es fácil, pero soy un hombre que ama y disfruta lo que hace, celebramos las victorias y aprendemos de las derrotas.

Lo que si, es que la siguiente vez que suba al ring va a ser una versión totalmente mejorada y dispuesto a dejar todo para salir con la mano y la cabeza en alto.

Esta función era más para ustedes que para mí y desafortunadamente no salieron las cosas como hubiéramos querido pero meh, vamos a seguirle, a llorar al panteón.

Hay Munguia para rato”.