Revelan el motivo del Tata Martino para relegar a Santiago Giménez del mundial

El Tata Martino decidió dejar fuera a Santiago Giménez de la lista definitiva para la Copa del Mundo de Qatar 2023, un duro golpe para el delantero que venía teniendo buena actividad con el el Feyenoord y siendo resolutivo en el ataque para su club. La decisión fue polémica, muchos medios cuestionaron al estratega argentino y el estado de forma que tenía Raúl Jiménez, quien venía de no tener actividad con los Wolves y de tener una cuota goleadora nula.

“Algo que yo tenía en mente es no reprocharme nada, el dejar de hacer cosas y que no me tomara en cuenta, yo creo que hice mi parte, hice lo que tenía que hacer y eso me deja muy tranquilo”, declaró Santiago Giménez meses después de haber concluido la justa mundialista, el atacante concluyó su temporada con 23 goles con la camiseta del Feyenoord, el mexicano en mejor forma en Europa, fue campeón y peleo el título de rompe redes hasta la última fecha en la Eredivisie.

¿Por qué se quedó Santiago Giménez sin el Mundial de Qatar?

Jaime Ordiales concluyó su breve participación en la Selección Mexicana, el directivo reveló en entrevista, entre otras cosas, lo que fue el no llamado de Santiago Giménez en la lista definitiva del equipo para el Mundial de Qatar 2022. Explicó los motivos por los que el Tata Martino no contempló al delantero del Feyenoord, pese a que era de los futbolistas en mejor forma y mejor rendimiento deportivo.

“En su momento Tata consideraba que Raúl y Funes Mori; Funes Mori particularmente, le daban algo que todavía no encontraba en Santiago aún, aun cuando lo quería mucho a Santiago, tuvo que tomar las decisiones”, explicó el directivo en entrevista con Fox Sports.

Ordiales también defendió la decisión del Tata Martino, que se debió a un gusto personal y una decisión que en su momento creyó que era la indicada para la Selección Mexicana.

“Uno apela a la frescura de un joven, a la calidad, a los deseos, a la ilusión y siempre eso empuja a un equipo de futbol, pero también debe haber una amalgama. Cuando tiene la responsabilidad un director técnico del manejo de un grupo, él decide lo que cree conveniente, agregó el directivo.

“Yo conozco perfectamente a Santiago, lo tuve desde los 18 años en Cruz Azul y me parecía que tenía mucha condiciones que nos podía aportar, pero no puedes desprenderte que, en su momento y Raúl y Funes Mori, aunque venía de lesiones, también tenían capacidades y al final se la jugó con esa decisión”, sentenció.

Mensaje del Tata para el Bebote

¿El resultado final? Santiago Giménez concluyó con 23 goles en la temporada. Raúl Jiménez borrado del Wolverhampton y prácticamente fuera del club. Algo que motivo a que el estratega argentino enviara un mensaje al atacante de la Eredivisie.

“En realidad no fue una llamada, sino un mensaje. Me escribió que estaba muy feliz por mi presente, le agradecí por todo y ya. Lo tomé muy real porque sé el tipo de persona que es el Tata, siempre me dio confianza y estoy agradecido. Fue muy importante en mi carrera, sus decisiones las tomé de la mejor manera”, dijo el Bebote a los micrófonos de Fox Sports.