La razón por la que Jairo Torres emigró a la MLS

El futbolista mexicano, Ian Jairo Torres vivió sus primeras horas como jugador del Chicago Fire de la MLS , esto después de jugar toda la fase regular del Clausura 2022 de la Liga BBVA MX con los rojinegros del Atlas.

Jairo Torres fue presentado con el conjunto de la “ciudad de los vientos” y confesó que una de las razones que lo convencieron en llegar a la liga de Estados Unidos a sus 21 años de edad es la posibilidad de dar el salto al futbol europeo.

“Es una liga que está creciendo mucho, es una liga muy atractiva, ultimamente han salido muchos jugadores de aquí a Europa y eso me atrae de la liga, es el sueño de todos ir a Europa y el proyecto que me mostraron es lo que me gustó y esperamos llegar a eso”, confesó en conferencia de prensa.

Gol de Atlas, Jairo Torres | Necaxa vs Atlas

Chicago Fire conoce el potencial de los jugadores mexicanos

El Chicago Fire es un club de la MLS en donde ya han jugado futbolistas mexicanos como Jorge Campos, Pavel Pardo y Cuauhtemoc Blanco, y tanto el guardameta como el mediocampista le dieron la bienvenida a su nuevo club.

“Sí aquí hubo jugadores mexicanos importantes para nuestra nación y hay mucha gente mexicana, mucho paísano y la verdad feliz, porque me han arropado bien, muchos mensajes de afecto y estoy agradecido, me hicieron un video Jorge Campos y Pavel Pardo explicandome, diciendome que es un equipo muy bueno y grande y la verdad les agradezco por sus palabras”.

Por último, Jairo Torres ya está concentrado cien por ciento en el Chicago Fire; sin embargo, seguirá de cerca a sus compañeros en el Atlas quienes consiguieron la clasificación de forma directa a la Liguilla del “balompié azteca”.

“Fue algo que se habló desde el principio esa era la posibilidad, y pues sí es un poco triste pero yo lo dije en una entrevista en Guadalajara, yo iba a estar concentrado en Atlas hasta el 30 de abril y el primero de mayo ya iba a estar en Chicago, nuevo reto, nuevo club, voy a seguir alentando a mis compañeros, pero mi cuerpo y mente está acá y voy a dar mi mayor esfuerzo acá", finalizó.