La inesperada declaración de James Rodríguez sobre Andrés Guardado

James Rodríguez es el fichaje de mayor peso mediático para el Clausura 2025, pero llegó acompañado de Andrés Guardado, quien salió del retiro para reincorporarse a La Fiera y disputar tanto la Liga BBVA MX , como el próximo Mundial de Clubes

En su primera comparecencia ante la prensa mexicana, el colombiano fue cuestionado sobre su percepción -y la relación que tiene con- el ‘Principito’, con quien coincidió en La Liga de España y al que dedicó palabras que reflejan admiración.

“Andrés (Guardado) es un jugador al que le tengo muchísimo respeto, que con la Selección Mexicana creo que tiene 180 partidos, no es algo fácil y compartir con él va a ser una alegría, es un placer, espero aprender mucho de él y estar también con los colombianos también se va a hacer mucho más fácil. Yo creo que me voy a adaptar rápido, León es una ciudad buena, el club me está haciendo sentir cómodo desde el primer momento que llegué, queda entrenar fuerte y jugar bien”, indicó.

James espera por grandes fichajes en la Liga BBVA MX

Cuando se le preguntó acerca de los fichajes ‘bomba’ (con rodaje en el balompié de las mejores ligas de Europa), el volante ofensivo de 33 años apoyó la moción: “Ojalá vengan más, eso es bueno, ayuda a crecer a este futbol. Yo creo que el futbol mexicano, en los últimos años, ha crecido mucho y que vengan muchos más jugadores para que la liga se ponga mucho más linda”.

El astro colombiano, un ejemplo para los más jóvenes

Con un perfil de experiencia, James explicó cómo puede aportarle a los elementos de menor experiencia con los que compartirá vestuario.



“Yo a los jugadores jóvenes intento ayudarlos mucho, darles un ejemplo bueno, porque yo también fui joven, o soy joven (risas), pero a los que son más jóvenes intento llevarlos por buen camino y que ellos vean que el jugador que traen se entrena bien, que vean cómo se comporta uno dentro y fuera”, sentenció.

