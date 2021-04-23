Japón entra en estado de emergencia por COVID-19

Estamos a poco menos de 100 días de que arranquen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero el país sede, Japón, declaró estar en estado de emergencia en Tokio y otras tres regiones, debido al repunte de contagios por Coronavirus.

Este jueves el conteo por nuevos casos superó las cinco mil personas, niveles más altos desde enero de este año. Esta será la tercera ocasión en que el país nipón, desde que empezó la pandemia, restrinja las actividades en negocios como restaurantes y bares, esto también se toma como una medida al periodo de vacaciones que habrá en la sede los Juegos Olímpicos.

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Otras de las actividades que también podrían cerrar temporalmente serán centros comerciales y parques de diversiones. Además de Tokio, Osaka, Hyogo y Kyoto iniciarán las medidas para atender la emergencia sanitaria entre el 25 de este mes y el 11 de mayo.

“No son suficientes y necesitamos acciones más fuertes”, declaró la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike; aunque el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, aseguró esto no alteraría los planes de organizar los Juegos Olímpicos de este año, y agregó que se realizarán de forma segura.

Tokio 2020 pospuesto

Como ocurriera en la justa veraniega de 1940, la Olimpiada XII, donde Japón iba a organizarlos tuvo que bajarse la candidatura debido la Segunda guerra sino-japonesa, en 1937, la renuncia oficial la hicieron el 16 de julio 1938; además de que después estalló la Segunda Guerra Mundial.

Fue hasta 1964 cuando Tokio tuvo la oportunidad de albergar dicho evento, el cual superó con creces, gracias a todos los avances que se lograron en ese año como: el cronómetro electrónico o la transmisión por televisión.

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El año pasado Japón y el mundo entero se vieron sorprendidos por el COVID-19, motivo por el cual, los Juegos serán este año, una vez más si la pandemia lo permite. El país nipón y Tokio han tomado todas medidas necesarias: no habrá ingresos de extranjeros al país, y se hará como una “burbuja” para cuidar a los atletas que participen en el esperado evento, entre otras muchas medidas.

