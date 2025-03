Jardine sobre alineación indebida del Toluca: “un error increíble”

Por si el marcador de 3-0, que el América le propinó al Toluca dentro de la cancha no fuera suficiente, la diferencia se remarcó ‘sobre la mesa’, luego de que los Diablos Rojos incurrieron en una falta al reglamento denominada ‘alineación indebida’, al tener, en algún punto del partido, ocho futbolistas no formados en México sobre el terreno de juego.

Resumen: Necaxa 1-2 Tigres | Jornada 10 del Clausura 2025

Te puede interesar: ¿Van anular el América vs Toluca por alineación indebida? Esto es lo que sabemos

Jardine explota por el error del Turco

Al término del encuentro, se le cuestionó a ambos entrenadores acerca de su postura sobre este tema y la respuesta del director técnico de las águilas, André Jardine, fue directa y sorpresiva.

“Un error increíble de él, hay que estar siempre todos atentos para que no pase, pero no creo que el marcador no vaya a ser 3-0, porque perjudicaría el partido que hicimos. Un punto importante es que la diferencia de goles puede marcar la diferencia en estar tercero, cuarto o quinto lugar. Trabajamos por este tema, espero que la Liga tome la buena decisión de no quitar un gol y no perjudicarnos en ese aspecto”, dijo en conferencia.

La respuesta del estratega brasileño se dio en torno a la confusión que algunas personas tenían con respecto a lo que dicta el reglamento; sin embargo, éste es muy claro al indicar que el resultado se respetará.

El timonel americanista habló también sobre el momento que viven sus comandados, líderes por diferencia de goles, hasta el momento en el que finalizaron su cotejo de la Jornada 10 y en espera de lo realizado por el León.

“Para mí, llegamos (a los Clásicos Nacionales) en buen momento, la gran mayoría de los jugadores pasan buen nivel, algunos necesitan más ritmo de juego, pero esto, en algún momento, va a pasar, dejamos buenas sensaciones, como imaginamos, fuerte físicamente, tácticamente, sabemos que es partido a partido; cada juego tiene su historia propia, a veces, la competencia te favorece, hoy todo nos salió bien”, concluyó.