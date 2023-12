Jardine: “El perjudicado (por el arbitraje) fue América”

Para algunos, uno de los goles que Henry Martín anotó en el partido de ida de los cuartos de final, contra León, estuvo mal marcado, debido a un supuesto fuera de lugar. A partir de ello, ha resurgido el discurso que sugiere ayudas arbitrales en favor del América. Su director técnico, André Jardine, respondió de manera contundente.

“No me pareció un mal arbitraje, fue un partido difícil, de detalles y que intentó no perjudicar. Si hay una entrada que no hay duda, es la de Nico (López), era de tarjeta amarilla y el perjudicado fue América. Los mismo que opinan del fuera de lugar de Henry no opinan de la entrada de Nico. Los análisis deben ser imparciales para mí si no, no valen nada”, reflexionó.

El estratega brasileño consideró que un alto porcentaje de las polémicas alrededor del cuadro que dirige tienen origen en personas que externan su punto de vista con base en los colores del club al que apoyan y no buscan la imparcialidad.

“Muchas veces, las personas dan opinión con el club detrás. Hay que hablar sin ser aficionado para tener valor en la opinión. Algunos siempre tienen la misma opinión de que el favorecido es América. Los análisis deben ser imparciales para bien del futbol y formar una opinión más limpia”, consideró.

André Jardine no cree que se vean favorecidos por el arbitraje

El timonel azulcrema reforzó sus palabras con una postura más concreta en torno a las jugadas que refirió para demostrar que los de Coapa no reciben un trato especial de los silbantes.

“Tal vez, en el gol de Henry, está al límite, por un pelo, y tiene que prevalecer lo que se marca durante el juego. Para mí, no está en fuera de juego. No hablan de la misma intensidad de las tarjetas, hay una clara segunda tarjeta amarilla para Nico, es entre amarilla y roja. El lance de Nico es claramente mínimo de amarilla y no hablan de eso, prefieren hablar del gol. En el caso de (Ángel) Mena, yo doy la duda, pero también es de amarilla. El árbitro, para mí, no se equivoca porque quiere, no quiere perjudicar y a veces los criterios de las tarjetas son para controlar el juego, administran las tarjetas”, sentenció.

