Jardine critica el formato de la Copa de Campeones de la Concacaf

De manera contundente, el América avanzó a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, tras propinarle un 9-2 global al New England Revolution, de la MLS. Aunque transparentó su satisfacción por el resultado, el director técnico de las águilas, André Jardine, también hizo referencia al equipo “B” que presentó su rival.

André Jardine habla sobre el equipo B de New England

Martino no asegura titularidad de Messi en el Estadio BBVA

“Una serie que fue fácil por el primer partido, por la forma que jugamos, pasa mucho por cómo planeamos el juego, la forma en que fuimos contundentes, New England no vino buscando la clasificación, no enfrentar con todo el elenco disponible y New England con rotaciones. Yo, contento por las formas, muchos buscando el ritmo mejor, ya listo para los duelos que vienen” , dijo en conferencia.

Te puede interesar: Lionel Messi se presenta hoy en el ‘Gigante de Acero’

A pesar de que el pase a la siguiente ronda ya fue sellado, todavía no se conoce si abrirán las llaves entrantes en casa o como visitantes, algo que fue criticado por el estratega brasileño.

“Es un tema, un tema de la charla de hoy, los partidos decisivos serían en nuestra casa, la final siente bien después de sumar los puntos, estas cosas deberían estar definidas desde el principio, buscamos primero clasificar y después dar las decisiones para nuestra casa”, expuso.

Jardine habla sobre desgaste físico de sus jugadores

Basado en el desgaste físico de la plantilla que comanda, el timonel azulcrema, no obstante, manifestó cierta conformidad con su inminente adversario para la semifinal: el Pachuca.

“Es un tema que siempre analizamos también, el desgaste en los viajes, es bueno tener una secuencia de partidos como local o visitas cerca, creo que nos ayuda a recuperar más rápido, a tener más tiempo para descansar, estamos atento a cada detallito”, señaló.

Te puede interesar: Esta sería la primera baja del América para el Apertura 2024

Y con respecto al nivel de una y otra liga, concluyó: “Para mí, hay un equilibrio importante, las Leagues Cup nos dio muestra del nivel que están, tenemos cierta ventaja en los puntos de la temporada en la que estamos, ellos van empezando la temporada. Hay equipos con gran nivel, que pueden pelear con nuestros mejores equipos. En la Leagues Cup, va a verse esto, hay que valorar esta fase, sobre todo porque Rayados con Inter Miami será muy duro. Nosotros, con méritos nuestros, ya estamos”.