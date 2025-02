Jardine descarta que América pierda por falta de humildad

Contra el Necaxa y como local, por la Jornada 7 , el América sufrió su primera derrota del Clausura 2025 y, aunque en su entorno hubo comentarios que aseguraron se trataba de un golpe de humildad, el director técnico de las águilas, André Jardine, descartó que su equipo adolezca en ese rubro.

“Humildad nunca le va faltar a este grupo. Es el valor más fuerte que practicamos, no hay día que no se hable de humildad en un grupo de jugadores que quiere hacer historia es importante. Esta dosis de humildad de que el rival te va a superar, de perder un partido que no queríamos. Así es el futbol, es muy importante la humildad, cuando perdemos aseguro que no es la explicación de la humildad. Podemos pecar por orden, desatención, errores, pero falta de humildad es difícil”, dijo en conferencia.

A pesar del resultado adverso y con crítica incluida para errores cometidos por sus dirigidos, el estratega brasileño se mostró satisfecho por algunos rasgos que detectó en la escuadra que comanda.

“Hay muchas cosas buenas. La primera fase del torneo te permite ir aprendiendo de los errores que cuestan tres puntos como en este partido. Espero que aprendamos para no cometerlos en fase final, vi un equipo muy aguerrido, teniendo las chances más claras. El primer tiempo no fue del todo malo, nosotros no capitalizamos y eso pasa en el futbol. Nos quedamos con las cosas buenas y los errores para no volverlos a cometer”, expuso.

Jardine da su opinión de la expulsión de Kevin Álvarez

El conjunto azulcrema jugó la última parte del encuentro en el estadio Ciudad de los Deportes con un hombre menos; en su regreso a las canchas tras un esguince de tobillo que lo apartó algunas semanas, Kevin Álvarez se hizo expulsar y el timonel emplumado ofreció su postura al respecto.

“Para Kevin, es muy importante jugar, ya está curado del tobillo. Venía de una secuencia muy buena en el desarrollo del torneo. Kevin nos aporta mucho en ofensiva, me pareció un cambio lógico e interesante. Él no quiere agredir al rival, llega un tiempo después, esta vez la interpretación fue de roja, que me parece una decisión correcta y nos dificultó el partido”, concluyó.